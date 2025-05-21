Угорщина може втратити фінансування ЄС: в Європарламенті пропонують приборкати Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

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Група депутатів Європарламенту закликала Єврокомісію припинити будь-яке фінансування Угорщини. Депутати аргументували свою пропозицію тим, що уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана нехтує європейськими цінностями та порушує закони ЄС.

Про це повідомляє derStandard з посиланням на лист до ЄК, підписаний 28 євродепутами.

Серед депутатів, які підписали звернення до Єврокомісії, — представники фракцій «зелених», соціал-демократів, консерваторів, лібералів і лівих.

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«Ми закликаємо Єврокомісію посилити тиск на уряд Віктора Орбана, щоб він припинив порушувати цінності та закони ЄС», — йдеться у листі євродепутатів.

Автори листа наголосили, що влада Угорщини загрожує незалежності судової системи та обмежує свободу зібрань своїх громадян. Крім того, за останні три роки Угорщина продемонструвала відсутність будь-якого реального прогресу в питаннях євроінтеграції та покращення контролю та прозорості.

Депутати також нагадали, що Будапешт відкрито використовує своє право вето, щоб блокувати рішення Європарламенту щодо допомоги Україні та початку переговорів про її вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, Орбан вигадав нову «страшилку», щоб перешкодити вступу України до ЄС. Угорський прем’єр лякає ЄС тим, що він автоматично стане учасником війни, якщо Україна стане членом блоку.

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