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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Угорщина направила військових на кордон з двома сусідніми країнами: що сталося

Угорська влада вжила додаткових заходів, включаючи дезінфекційні пункти на прикордонних переходах і з’їздах з автомагістралей, через поширення ящуру.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Іштван Надь

міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь / © Associated Press

Угорщина направила військових до північно-західного регіону країни, що межує зі Словаччиною та Австрією. Підрозділи угорської армії надаватимуть допомогу під час заходів дезінфекції через спалах ящуру.

Про це повідомив у відеозверненні в середу, 2 квітня, міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, якого цитує агентство Reuters.

У березні на одній з ферм у цьому регіоні країни було зафіксовано перший за останні 50 років випадок захворювання ящуром. Станом на ранок середи, 2 квітня, ящур було виявлено ще на двох фермах, де загалом постраждало 3,5 тисячі голів великої рогатої худоби.

Надь повідомив, що угорська влада вжила додаткових заходів, включаючи дезінфекційні пункти на прикордонних переходах і з'їздах з автомагістралей на північному заході країни, щоб запобігти поширенню хвороби за межі постраждалого регіону.

Раніше сусідня Словаччина виявила спалахи в п'яти місцях, перші випадки захворювання теж були виявлені в березні. У Словаччині також запроваджено посилені заходи для стримування поширення хвороби.

Ящур не становить небезпеки для людини, але викликає лихоманку і пухирці у парнокопитних - великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз.

Нагадаємо, в Україні вжито запобіжних заходів через поширення ящуру в Угорщині.

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