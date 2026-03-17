Угорщина назвала умову, за якої не блокуватиме допомогу Україні від ЄС

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо розблокування кредиту ЄС для України, доки Київ не відновить транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». Очільник угорського уряду назвав ситуацію «нафтовою блокадою» та звинуватив українську владу у втручанні у внутрішні вибори.

Ультиматум Віктора Орбана

Угорський премʼєр повідомив у соцмережі X, що обговорив це питання з президентом Європейської Ради та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За його словами, розблокування фінансової допомоги від Брюсселя безпосередньо залежить від роботи нафтопроводу.

Реклама

«Немає нафти — немає грошей. Я сказав йому, що позиція Угорщини незмінна. Якщо президент Зеленський хоче отримати свої гроші з Брюсселя, він повинен відкрити нафтопровід "Дружба"», — зауважив Орбан.

Також політик стверджує, що Україна нібито завадила роботі угорських інспекторів, які мали перевірити стан труби. Він переконаний, що зупинення транзиту є політичним інструментом впливу на угорських виборців на користь опозиційної партії «Тиса».

Звинувачення на адресу Брюсселя та Києва

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтримав голову уряду, назвавши ситуацію «політичним театром», узгодженим між Україною та Єврокомісією. На його думку, обіцянки Брюсселя допомогти з ремонтом трубопроводу є лише частиною «гри».

«Не дайте себе обдурити. Це політична гра. Кожен крок був узгоджений між Києвом і Брюсселем. Не будемо вдавати, що Урсула фон дер Ляєн вирішує проблему, про яку раніше не знала. Ми закликаємо Володимира Зеленського та Урсулу фон дер Ляєн припинити цей політичний театр. Нафтову блокаду проти Угорщини необхідно негайно зняти», — зазначив у соцмережі Петер Сіярто.

Реклама

Позиція Орбана щодо України та «Дружби» — останні новини

Між Україною та Угорщиною триває напружена дискусія щодо роботи нафтопроводу «Дружба», яким здійснюється транзит російської нафти до країн Центральної Європи.

Раніше ми писали, що очільник угорської делегації розповів, що до нафтопроводу «Дружба» самопроголошених «перевіряльників» не допустили, але вони отримали «нову інформацію».

Попри самовільний приїзд угорської делегації прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дав їй завдання організувати зустріч з українськими урядовцями та домогтися спільного огляду місця пошкодження нафтопроводу «Дружба».

Також Зеленський заявив, що навмисне розпалювання урядом Віктора Орбана неприязні до українців погано впливатиме на післявоєнну співпрацю між Україною та Угорщиною.