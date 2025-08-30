Угорщина не підтримала заяву ЄС із засудженням атаки на Київ, назвавши цинічну причину

Угорщина не підтримала заяву ЄС із засудженням атаки по Києву / © Gulyás Gergely

Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підтримала спільну заяву із засудженням масованої російської атаки в ніч проти 28 серпня, внаслідок якої в Києві загинуло 25 людей.

Текст заяви, яку підтримали 26 країн блоку, опубліковано на сайті дипломатичної служби Європейського Союзу в п’ятницю, 29 серпня.

«Ми висловлюємо співчуття, солідарні з усіма українцями та рішуче засуджуємо постійні напади Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру, які є навмисною ескалацією та підривають зусилля щодо миру», — йдеться в документі.

У спільній заяві країни Євросоюзу наголосили, що навмисні напади на цивільне населення та невійськові об’єкти є воєнними злочинами, тому всі винуватці та співучасники мають бути притягнуті до відповідальності.

«Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародними партнерами, зокрема з США, щоб покласти край агресивній війні Росії всеосяжним, справедливим та тривалим миром. Росія повинна припинити вбивства та продемонструвати справжню готовність до миру», — заявили європейські дипломати.

У коментарі для угорського видання Telex МЗС Угорщини назвало цинічну причину свого неприєднання до цього документа. В угорському зовнішньополітичному відомстві вважають, що така заява «не сприяє наближенню миру».

«Після тривалої перерви на Алясці почалися переговори між Америкою та Росією, які нарешті наблизили нас до миру. Якщо буде мир, не буде більше бомбардувань та безглуздих жертв війни. Угорщина виступає за мир, тому ми можемо підтримувати лише документи, що сприяють справі миру», — йдеться у відповіді МЗС Угорщини.

Цікаво, що Словаччина є у переліку 26 країн, які підтримали спільну заяву ЄС. Раніше МЗС Словаччини засудило удари по об’єктах цивільної інфраструктури в Києві, не згадавши при цьому Росію, яка вбила мирних українців.

Нагадаємо, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала масований обстріл Києва справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.