ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Угорщина обирає владу — стартували вибори (фото)

На виборах очікують рекордну явку, що може перевищити 80%.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Орбан ризикує програти ці вибори

Орбан ризикує програти ці вибори / © Associated Press

У неділю в Угорщині стартували парламентські вибори, які визначають долю уряду, який керує країною. Це може бути поворотний момент, тому що вибір стоїть між Віктором Орбаном, який при владі вже 16 років, і його опонентами.

Угорці мають обрати 199 депутатів Національної асамблеї — однопалатного парламенту Угорщини. Його склад обирають на чотири роки. Партія, що отримала парламентську більшість або перемогла на виборах і сформувала коаліцію, отримує можливість сформувати уряд. На виборах очікують рекордну явку, що може перевищити 80%.

Петер Мадяр / © Associated Press

Петер Мадяр / © Associated Press

Відповідно до усереднених показників опитувань, опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром — колишнім соратником Орбана, а нині його головним конкурентом — має 49−50% підтримки виборців, тоді як провладна партія Фідес — 39%.

Орбан вже проголосував. Напевно, за себе віддав голос / © Associated Press

Орбан вже проголосував. Напевно, за себе віддав голос / © Associated Press

Напередодні парламентських виборів в Угорщині лідер Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку прем’єр-міністру Віктору Орбану.

«Бажаю Віктору Орбану досягнення всіх його політичних цілей на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар’єру я ніколи не зустрічав настільки рішучого захисника суверенітету і національних інтересів своєї країни, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан», — написав прем’єр Словаччини у соцмережі X.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie