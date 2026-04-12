Орбан ризикує програти ці вибори

У неділю в Угорщині стартували парламентські вибори, які визначають долю уряду, який керує країною. Це може бути поворотний момент, тому що вибір стоїть між Віктором Орбаном, який при владі вже 16 років, і його опонентами.

Угорці мають обрати 199 депутатів Національної асамблеї — однопалатного парламенту Угорщини. Його склад обирають на чотири роки. Партія, що отримала парламентську більшість або перемогла на виборах і сформувала коаліцію, отримує можливість сформувати уряд. На виборах очікують рекордну явку, що може перевищити 80%.

Петер Мадяр

Відповідно до усереднених показників опитувань, опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром — колишнім соратником Орбана, а нині його головним конкурентом — має 49−50% підтримки виборців, тоді як провладна партія Фідес — 39%.

Орбан вже проголосував.

Напередодні парламентських виборів в Угорщині лідер Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку прем’єр-міністру Віктору Орбану.

«Бажаю Віктору Орбану досягнення всіх його політичних цілей на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар’єру я ніколи не зустрічав настільки рішучого захисника суверенітету і національних інтересів своєї країни, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан», — написав прем’єр Словаччини у соцмережі X.