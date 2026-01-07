Угорщина проти Коаліції охочих: Сіярто назвав владу ЄС «маріонетковою» через допомогу Україні

Петер Сіярто / © Associated Press

Угорщина відкидає Паризьку декларацію, яку 6 січня в Парижі підписали учасники «Коаліції охочих».

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає MTI.

Він поскаржився, що це рішення несе ризик прямої конфронтації з Росією.

«Бажаючи забезпечити військову присутність в Україні, західноєвропейські країни посилюють загрозу прямої війни проти Росії», — поскаржився Сіярто.

Він похвалився, що «захистити Угорщину» від війни з Росією може лише уряд Орбана.

«Ми й надалі підтримуємо мирні переговори, підтримуємо найвищого рівня американсько-російські консультації й відкидаємо останнє „військове“ рішення Брюсселя», — сказав угорський глава МЗС.

Також Сіярто обізвав владу Євросоюзу «маріонетковою».

«Очевидно, що маріонетковий уряд у Брюсселі був створений, щоб у всіх відношеннях виконувати волю Брюсселя. Маріонетковий уряд у Брюсселі втягне Угорщину у війну, яку Брюссель хоче розпочати проти Росії», — зазначив він.

Нагадаємо, що вчора, 6 січня, у Парижі на саміті «Коаліції охочих» Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні.

Лідери країн називають це рішення історичним, а американська сторона вперше офіційно засвідчила свою підтримку гарантій безпеки.