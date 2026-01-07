- Дата публікації
Угорщина проти Коаліції охочих: Сіярто назвав владу ЄС «маріонетковою» через допомогу Україні
Угорщина лає Євросоюз через рішення Коаліція охочих і офіційно відкинула Паризьку декларацію.
Угорщина відкидає Паризьку декларацію, яку 6 січня в Парижі підписали учасники «Коаліції охочих».
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає MTI.
Він поскаржився, що це рішення несе ризик прямої конфронтації з Росією.
«Бажаючи забезпечити військову присутність в Україні, західноєвропейські країни посилюють загрозу прямої війни проти Росії», — поскаржився Сіярто.
Він похвалився, що «захистити Угорщину» від війни з Росією може лише уряд Орбана.
«Ми й надалі підтримуємо мирні переговори, підтримуємо найвищого рівня американсько-російські консультації й відкидаємо останнє „військове“ рішення Брюсселя», — сказав угорський глава МЗС.
Також Сіярто обізвав владу Євросоюзу «маріонетковою».
«Очевидно, що маріонетковий уряд у Брюсселі був створений, щоб у всіх відношеннях виконувати волю Брюсселя. Маріонетковий уряд у Брюсселі втягне Угорщину у війну, яку Брюссель хоче розпочати проти Росії», — зазначив він.
Нагадаємо, що вчора, 6 січня, у Парижі на саміті «Коаліції охочих» Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні.
Лідери країн називають це рішення історичним, а американська сторона вперше офіційно засвідчила свою підтримку гарантій безпеки.