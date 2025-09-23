Угорщина пішла проти лінії Трампа: що сказав Сіярто про російську нафту

Петер Сіярто / © Associated Press

Угорщина продовжить закуповувати російські енергоносії попри заклики США та союзників по НАТО припинити імпорт нафти з РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто в інтерв’ю Guardian.

“Ми не можемо забезпечити стабільне постачання енергії для нашої країни без російських джерел нафти чи газу”, — сказав він на полях 80-ї Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами міністра, постачання енергії для Будапешта — це “суто фізичне питання”.

“Можна мріяти про купівлю нафти й газу десь [крім Росії], але ми можемо брати їх лише там, де є інфраструктура. Якщо поглянути на карту, без російських постачань гарантувати безпеку енергопостачання неможливо”, — наголосив Сіярто.

Його слова пролунали після заяв президента США Дональда Трампа, який минулого тижня оголосив про готовність посилити санкції проти РФ лише за умови, що всі країни НАТО погодяться припинити купувати у неї нафту.

“Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі члени НАТО припинять купувати нафту у РФ”, — написав Трамп у Truth Social.

Угорщина та Словаччина залишаються найбільш залежними від російських енергоносіїв. Державна компанія MOL Group щорічно імпортує трубопроводом “Дружба” близько 5 млн тонн нафти, яка надходить на нафтопереробні заводи двох країн.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зможе змусити Росію закінчити війну, знизивши ціни на нафту.