Угорщина посилила охорону «Турецького потоку»: що сталося

Таке рішення ухвалили після появи інформації про ймовірну спробу диверсії на трубопроводі в Сербії.

Ігор Бережанський
Петер Сійярто

Петер Сійярто / © Reuters

Уряд Угорщини доручив військовим взяти під охорону угорську ділянку газопроводу «Турецький потік».

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після безпекової наради, проведеної прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

За словами Сійярто, таке рішення ухвалили після появи інформації про ймовірну спробу диверсії на трубопроводі в Сербії. Відтак військові забезпечуватимуть охорону об’єкта по всій його протяжності — від сербсько-угорського до угорсько-словацького кордону.

Міністр також повідомив, що провів переговори з очільниками енергетичних відомств Сербії, Туреччини та Росії. За підсумками перемовин сторони погодилися суттєво посилити заходи безпеки газопроводу.

«Військові охоронятимуть трубопровід по всій його протяжності, а заходи безпеки будуть посилені до максимального рівня», — заявив Сійярто.

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Александр Вучич заявив, що в неділю, 5 квітня, поруч з об’єктом газової інфраструктури, що з’єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої.

Ми раніше інформували, що представник українського МЗС відкинув спроби пов’язати з Україною ситуацію із вибухівкою біля газопроводу в Сербії.

