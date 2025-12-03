ТСН у соціальних мережах

Угорщина та Словаччина судитимуться з Євросоюзом: яка причина позову

Ідею заборони імпорту російських енергоносіїв, яку просуває Європейська комісія, угорський міністр назвав «неприйнятним диктатом».

Богдан Скаврон
Петер Сіярто

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

У середу, 3 грудня, Угорщина оголосила, що разом зі Словаччиною оскаржуватиме в Суді Європейського Союзу план заборони державам ЄС імпортувати газ і нафту з Росії.

Про це повідомляє інформаційне агентство EFE.

«Щойно [план] буде схвалено в остаточному вигляді, ми негайно оскаржимо його в Суді ЄС», — заявив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, додавши, що Словаччина приєднається до Угорщини в цих зусиллях.

Ідею заборони імпорту російських енергоносіїв, яку просуває Європейська комісія, угорський міністр назвав «неприйнятним диктатом».

Окрім того, Сіярто стверджує, що цей захід, спрямований проти держави-агресорки, призведе до «різкого зростання цін», а рішення його застосувати «повністю суперечить договорам ЄС», згідно з якими енергопостачання є національною прерогативою держав-членів.

Міністр закордонних справ Угорщини також розкритикував стратегію, яку використав Брюссель для нейтралізації вето його країни проти цього заходу в Раді ЄС, де його розглядатимуть як простий торговельний захід, щоб його можна було прийняти кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.

3 грудня Рада ЄС затвердила план, який передбачає поетапну заборону закупівлі російського природного газу. Згідно з документом, повна заборона на постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) почне діяти від кінця 2026 року, а на імпорт трубопровідного газу — від осені 2027-го з урахуванням перехідних періодів для чинних контрактів. Документ, який ще має бути схвалений Єврорадою та Європарламентом, зобов’язує країни ЄС подати національні плани щодо диверсифікації постачань.

У повідомленні Ради ЄС зазначається, що ці заходи є центральним елементом програми REPowerEU, спрямованої на усунення залежності від російських енергоносіїв після того, як РФ перетворила постачання газу на зброю. За даними ЄС, 2024 року на Росію припадало близько 19% всього імпорту газу до Європи. Цього року ця частка оцінюється у 13%, що перевищує 15 млрд євро в річному обчисленні.

Угорщина та Словаччина сильно залежать від імпорту енергоносіїв з РФ та виступають проти перебоїв у постачанні, стверджуючи, що їхнє географічне розташування як країн, які не мають виходу до моря, не пропонує їм життєздатних альтернативних маршрутів, оскільки ті, що існують, не мають достатньої потужності та є дорожчими.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що його країна «не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі» та «не погоджується на ухвалення такого рішення від імені ЄС».

