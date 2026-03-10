Угорщина ухвалила резолюцію проти України: що в ній вирішили

Петер Сіярто / © Associated Press

Національні збори Угорщини в останній день своєї роботи підтримали резолюцію, яка закликає уряд зупинити спрямування угорських та європейських коштів на підтримку України. За відповідний документ проголосували 142 депутати, проти виступили 28, ще четверо утрималися.

Про це повідомляє угорське видання Index.

Зазначаєється, що документ із 18 пунктів підготували очільник МЗС Петер Сіярто та лідер парламентської групи «Фідес» Мате Кочіш. Автори закликають уряд протидіяти ініціативам ЄС, які можуть обмежити суверенітет держав-членів або перетворити союз на військовий альянс.

«Вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти продовженню політики Європейського Союзу щодо подальшої підтримки війни в Україні. Не допустити виведення до України коштів Угорщини та угорського народу, а також коштів ЄС, які юридично належать Угорщині та угорському народу», — зазначається у документі.

Окрім того, депутати вимагають від уряду не приймати бюджет ЄС, який би спрямовував значну частину підтримки, належної угорським фермерам та економіці, до України.

Також як повідомив речник речник уряду Золтан Ковач, Угорщина закликає заблокувати переговори про вступ України до ЄС, аргументуючи це невідповідністю критеріям і ризиком втягування блоку у війну. Уряд вимагає припинити фінансову й військову допомогу Києву, наголошуючи, що за час конфлікту ЄС надав Україні €193,3 млрд. Ця сума майже втричі перевищує обсяг підтримки, яку Угорщина отримала від Брюсселя від 2004 року.

Зазначається, що ця сесія стала останньою перед загальними виборами в Угорщині, які заплановані на 12 квітня.

Конфлікт України та Угорщини — останні новини

Нагадаємо, раніше прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні. Також Угорщина закликала ЄС скасувати санкції проти РФ та назвала свою причину.

Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто звинуватив Україну та, зокрема, президента Володимира Зеленського у відсутністі транспортування нафти через «Дружба».

Ще раніше Володимир Зеленський делікатно висміяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.