Угорщина висунула Україні "дедлайн" щодо нафтопроводу "Дружба": що заявили

Конфлікт України та Угорщини / © Associated Press

Реклама

Угорський уряд офіційно дав Україні лише три дні, аби відновити транзит російської нафти через трубопровід «Дружба» та надати доступ інспекторам до станції Броди.

Про це заявив державний секретар при Міністерстві енергетики Угорщини Габор Чепек, передає сербський телерадіоканал РТРС.

Він сказав, що Київ має виконати вимогу протягом трьох діб.

Реклама

«Уряд України отримав послання з вимогою відновити роботу трубопроводу та дозволити інспекційний огляд станції, що забезпечує прокачування нафти», — зазначив Чепек.

Конфлікт між Угорщиною та Україною

Заблокувала виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, вимагаючи відновлення транзиту нафти. Будапешт обіцяє зняти вето лише після поновлення поставок, аргументуючи це порушенням Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, РФ атакувала об’єкт «Нафтогазу» на Львівщині, а саме, інфраструктуру нафтопроводу «Дружба», у січні 2026 року.

Днями український президент Володимир Зеленський прокоментував блокування Угорщиною рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд доларів.

Реклама

Ця фраза викликала різку реакцію в Угорщині. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що такі слова «переходять усі межі», а представник уряду Золтан Ковач назвав їх «відкритою погрозою».

Ба більше, 6 березня стали відомі деталі затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів українського «Ощадбанку», які перевозили іноземну валюту та золото між «Райффайзен Банк Австрія» і «Ощадбанком». У машині перебували 7 співробітників інкасації, доля яких наразі невідома. Автівки перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна звернеться до Євросоюзу з метою «чіткої кваліфікації незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування».