Угорщина заарештує Нетаньягу, якщо він відвідає країну: заява Мадяра

Угорщина готова заарештувати Нетаньягу / © Associated Press

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Угорщина буде змушена арештувати прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо він заїде на територію країни.

Мадяр пояснив, що такою є вимога Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляє Al Jazeera.

Мадяр затримає Нетаньягу, якщо він заїде до Угорщини

Під час прем’єрства Віктора Орбана Угорщина відмовилася арештовувати Нетаньягу під час візиту до країни у квітні 2025 року. Перед тим як до Угорщини заїхав Нетаньягу, Орбан заявив, що Угорщина виходить з МКС.

Однак майбутній прем’єр-міністр країни Петер Мадяр збирається зупинити вихід Угорщини з МКС до 2 червня.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю в листопаді 2024 року. Нетаньягу підозрюють у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Країни-члени МКС зобов’язані арештовувати таких людей, якщо вони заїжджають на їхню територію.

Журналісти згадали, що у Беньяміна Нетаньягу запланований візит до Угорщини цієї осені. Вони поставили питання Мадяру, що буде з політиком та зустріччю.

«Я чітко дав це зрозуміти і прем’єр-міністру Ізраїлю. Уряд „Тиси“ має твердий намір зупинити це (вихід Угорщини з МКС — ред.) і забезпечити, щоб Угорщина залишилася членом МКС. Якщо країна є членом МКС і особа, яку розшукує МКС, в’їжджає на нашу територію, то цю особу необхідно взяти під варту», — відповів Петер Мадяр.

Що казав Петер Мадяр про Україну

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже встиг зробити низку заяв про Україну. Нагадаємо, він очолить угорський уряд 9 травня 2026 року.

Зокрема, він заявив, що Угорщина зніме вето на кредит ЄС Україні у розмірі 90 млрд євро тоді, коли буде відновлено потік нафти трубопроводом «Дружба».

Експерти очікують, що політика Мадяра щодо України буде помітно кращою, ніж Орбана, адже країна хоче взяти курс на покращення відносин із сусідами. Проблемними можуть залишатися питання російського газу та нацменшин.

Однак лідер «Тиси» залишається обережним у питаннях зброї та швидкого вступу України до ЄС.