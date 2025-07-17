Угорщина запровадила санкції проти українців, яких звинуватила у смерті етнічного угорця: хто у списку

Петер Сіярто / © Associated Press

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Угорщина заборонила вʼїзд на свою територію трьом українським високопоставленим військовослужбовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після мобілізації на Закарпатті.

«На вулицях України розгортається жорстоке полювання на тих, хто не бажає вступати до армії, із систематичними побиттями та тортурами. Угорець помер після побиття під час примусового призову. Сьогодні ми ініціювали внесення винних до санкційного списку ЄС», — цинічно написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в соцмережі Х.

В іншому пості Сіярто написав, що Будапешт ініціював «внесення ЄС до санкційного списку осіб, винних у смерті угорця під час примусового призову». Зокрема йдеться про «трьох українських посадовців з Міністерства оборони».

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За інформацією угорського видання Telex, йдеться про:

начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка),

командувача військ Оперативного командування «Захід» (бригадного генерала Володимира Шведюка),

директора Департаменту мобілізації Міністерства оборони України (полковника Романа Юзвенка).

Шантаж електрикою і газом

Сіярто очевидно вже вивчив досвід Росії, яка в минулому шантажувала Україну поствками газу. Тепер він говорить те саме.

Міністр пригрозив, що «Київ матиме великі проблеми, якщо угорсько-українські відносини заморозяться».

«Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії до сусідньої країни (України — Ред.), а з Угорщини до України надходить кілька сотень мільйонів кубічних метрів природного газу. Тож Україна матиме справді великі проблеми лише у випадку заморожування цих відносин», — сказав він.

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Раніше повідомлялося, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито побили працівники ТЦК.

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували скандал. Там наголосили, що Йосип Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах і ВЛК визнала його придатним.

У МЗС України звинуватили Угорщину в маніпулюванні інформацією про смерть мобілізованого.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цей скандал.

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Також сьогодні Сіярто і Орбан вчинили скандал уже через інший інцидент — на Закарпатті невідомі підпалили угорську церкву і написали «Мадярів на ножі».