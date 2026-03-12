Угорщина затримала українських інкасаторів не тільки через "Дружбу": журналісти розкрили нові факти

Гроші, які конфіскували в Угорщині

Угорська влада заблокувала перевезення готівки для України після того, як «Ощадбанк» вирішив здійснити транспортування самостійно, не залучаючи багаторічного посередника — компанію Criterion. Ця фірма належить близькому другу Віктора Орбана Іштвану Гаранчі та роками контролювала цей прибутковий ринок.

Про це пише Telex.

Деталі розслідування угорських журналістів

За даними розслідування видання Telex, з 2022 року саме компанія Гаранчі була головним виконавцем міжбанківських перевезень валюти з Відня до українського кордону. Ці операції відбувалися щотижня за повної координації з угорською поліцією та податковою.

За інформацією видання, у 2021 році таким чином до України потрапило валюти на понад 4,3 мільярда євро. А у 2024 та 2025 роках — майже 15 та 13 мільярдів євро відповідно. Тільки цього року, згідно з даними NAV, таким чином пройшло 900 мільйонів доларів, 450 мільйонів євро та 146 кілограмів золота.

Зазначається, що минулого тижня ситуація змінилася: ймовірно, через відсутність ексклюзивного контракту між австрійським Raiffeisen та угорським Criterion, гроші везли безпосередньо українські інкасатори «Ощадбанку». Саме цей рейс демонстративно зупинили силовики на трасі M0 за підозрою у «відмиванні коштів».

Розслідування підтверджує, що компанія Criterion протягом тривалого часу фактично була монополістом на ринку, безпечно перевозячи мільярди євро, доларів та золото. При цьому угорська влада завжди була детально поінформована про кожен такий вантаж і супроводжувала його на державному рівні.

Повідомляється, що завдяки закритому авіасполученню Україна стала для фірми Гаранчі одним із найбільших клієнтів, що забезпечило стабільне зростання її прибутків. Тільки у 2024 році доходи компанії перевищили 21 млрд форинтів.

Водночас журналісти вбачають у затриманні українського екіпажу, до складу якого входив відставний генерал СБУ, ознаки політичного тиску. На їхню думку, інцидент є не лише реакцією на відмову від послуг «потрібної» фірми. А ще й спробою шантажу з боку Будапешта, спрямованою на відновлення транзиту російської нафти територією України.

Скандал загрожує повністю паралізувати транзит готівкової валюти через територію Угорщини. За оцінками фахівців, українські банки вже почали шукати безпечніші маршрути через інші країни ЄС. Це призведе до втрати Угорщиною статусу великого логістичного хабу та мільйонних збитків для місцевих перевізників, пов’язаних із оточенням Орбана.

Затримання українських інкасаторів в Угорщині — останні новини

Угорщина захопила інкасаторів «Ощадбанку» з мільйонами готівки та золотом. МЗС України звинуватило Угорщину в державному тероризмі після захоплення інкасаторів та авто «Ощадбанку». Вони перевозили цінності з Австрії згідно з міжнародними угодами, проте були перехоплені у Будапешті.

Вже ввечері 6 березня стало відомо, що семеро українців повернули додому після затримання в Угорщині.

Вони повернулися додому у важкому емоційному стані. Наразі триває робота над поверненням до України інкасаторських автомобілів і коштів, які в них перевозилися.

Уряд Угорщини погодився передати українському «Ощадбанку» обидва арештовані інкасаторські автомобілі, проте вилучені кошти та золото залишаються в країні.

Угорщина оприлюднила фото вилучених у працівників «Ощадбанку» мільйонів доларів та золота.