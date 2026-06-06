Угорщина зупиняє видачу робочих віз мігрантам: чи зачепить це українців

Угорщина зупинила видачу спрощених дозволів гастарбайтерам

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Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обмежив приплив трудових мігрантів з країн, що не входять до ЄС, виконавши обіцянку, дану виборцям.

Про це пише dpa з посиланням на опублікований у суботу указ угорського уряду.

Нові дозволи на проживання за схемою для працівників-мігрантів, запровадженою попереднім урядом за часів колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана, більше не видаватимуться.

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За попередніми оцінками, в Угорщині працює близько 90 000 працівників з країн, що не входять до ЄС, що становить близько 2% робочої сили.

Більшість із них працюють у сфері автомобільної промисловості, у будівництві, як сезонні робітники у сільському господарстві та у службах доставки. Більшість із них походять з України, Філіппін, Китаю, В’єтнаму та Індії.

Обмеження припливу трудових мігрантів було серед обіцянок, даних Мадяром під час виборчої кампанії. Новий лідер виправдовував свою обіцянку тим, що більше угорців повинні отримувати роботу, а компанії повинні бути позбавлені можливості знижувати заробітну плату, наймаючи іноземців, хоча, за даними галузевих асоціацій та асоціацій роботодавців, в багатьох секторах Угорщини існує дефіцит робочої сили.

Що змінюється для трудових мігрантів в Угорщині

Нове положення передбачає, що існуючі дозволи на проживання залишаються дійсними до закінчення терміну їх дії. Воно не уточнює, чи можна продовжити дозволи, термін дії яких закінчується.

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Це не означає повного припинення видачі дозволів на проживання громадянам країн, що не входять до ЄС. Натомість заборона стосується спрощеної схеми уряду Орбана для гастарбайтерів, яка забезпечила відносно безперешкодне вербування працівників з-за меж ЄС через агентства, контрольовані Орбаном. Мадяр розкритикував цю практику під час передвиборчої кампанії.

Що зміниться для українців

Як ми згадували вище, серед робітників не з країн ЄС, в Угорщині є значна частина українців. Проте це не означає, що українців вже завтра депортують з цієї держави.

Зауважимо, що Угорщина, як член ЄС, приєдналася до механізму тимчасового захисту для біженців з України в Євросоюзі. Попри те, що ЄС готує нові рішення про захист українців, про видворення наразі не йдеться.

Раніше у Reuters повідомили, що Угорщина з 5 червня призупинила видачу робочих віз громадянам Грузії, Вірменії та Філіппін.

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Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація, що Будапешт нібито «дотиснув» угоду про права угорців на Закарпатті.

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