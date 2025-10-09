- Дата публікації
Угорщина звинуватила премʼєра Польщі у «захисті терористів» через заяву про «Північний потік»
Туск заявив, що справжня проблема полягає не в підриві трубопроводів, а в тому, що «їх взагалі побудували».
Глава угорського МЗС Петер Сійярто звинуватив прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска у «захисті терористів» через його коментар щодо диверсії на російських газопроводах «Північні потоки».
Про це Сійярто написав у соцмережі Х, повідомляє видання Європейська правда.
Суперечка між політиками спалахнула після заяви Туска, який, коментуючи вибухи на «Північних потоках» у вересні 2022 року, зазначив, що справжня проблема полягає не в підриві трубопроводів, а в тому, що «їх взагалі побудували».
«За словами Дональда Туска, підрив газопроводу є прийнятним. Це шокує, адже змушує замислитися — що ще можна підірвати й вважати це виправданим або навіть похвальним. Очевидно одне: ми не хочемо Європи, де прем’єр-міністри захищають терористів», — заявив Сійярто.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі чітко заявив, що Варшава не видаватиме Німеччині українця, якого підозрюють у причетності до підриву «Північного потоку-2», назвавши головною проблемою саме будівництво російського газогону.
Ми раніше інформували, що посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Україна не втручається у справу українця Володимира Ж., якого затримали в польському Прушкуві за запитом Німеччини у справі про підрив «Північних потоків».