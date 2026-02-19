"Угорщина живе по сусідству з війною": Орбан зробив заяву про Україну і Трампа

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що повномасштабна війна РФ проти України не розпочалася б, якби на той момент президентом США був Дональд Трамп.

Таку думку він озвучив під час виступу на відкритті Ради миру.

Орбан підкреслив, що «пишається тим, що є одним із засновників» цієї ініціативи, та додав, що Угорщина стала єдиною країною Європейського Союзу, яка погодилася долучитися до організації.

За словами угорського прем’єра, його держава вже чотири роки живе «по сусідству з війною» і безпосередньо відчуває її наслідки.

«Я представляю країну, яка вже чотири роки живе поруч із війною в Україні. Ми всі знаємо, що ця війна ніколи б не почалася, якби Дональд Трамп був президентом на момент її початку», — заявив Орбан.

Зазначимо, що угорський прем’єр Віктор Орбан раніше заявляв, що очільника РФ Володимира Путіна Угорщині боятися не слід.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп подовжив на рік чинні санкції США проти Росії, термін дії яких спливав 6 березня 2026 року.

Проте щодо нових значущих обмежень проти РФ поки не йшлося.