Вступ України до ЄС — як голосують угорці / © Урсула фон дер Ляєн/Twitter

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Угорська опозиція провела власне опитування щодо вступу України до ЄС, яке виявило, що Україну у Європейському Союзі підтримали 58,18% респондентів.

Про це пише KarpatHir із посиланням на інформацію лідера опозиційної угорської партії «Тиса» Петера Мадяра.

Про опитування угорців опозиціонери оголосили після того, як Віктор Орбан заявив про проведення Національних консультацій щодо вступу України до ЄС.

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Як проводили опитування

В Угорщині опитали понад 1,1 млн людей. Всі вони заповнили анкети, а 58,18% відповіли «так» на питання «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?».

Також громадян запитували, чи має Угорщина залишатися членом ЄС та НАТО. 98,68% людей вказали, що підтримують це.

Голова партії «Тиса» пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів 2026 року, то результати цього опитування стануть «наріжним каменем» їхнього уряду.

Нагадаємо, Україна до 2030 року може стати членом ЄС, проте Угорщина, а саме премʼєр-міністр країни Віктор Орбан гальмує цей процес.

Раніше уряд Угорщини оприлюднив свій бюлетень для опитування громадської думки. Він міститиме два варіанти відповіді: "так" чи "ні". Опитування відбудеться у форматі "національних консультацій".

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