Угорського голову МЗС Сіярто зловили на брехні щодо санкцій США за російську нафту
Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт нібито отримав від США «необмежене звільнення» від санкцій за імпорт російських енергоносіїв.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у суботу повідомив, що його країна начебто отримала від США «необмежене звільнення» від санкцій, пов’язаних із закупівлею російських енергоносіїв.
Про це інформує агентство Reuters.
За словами Сійярто, така домовленість дозволить угорцям і надалі платити найнижчі ціни на енергоресурси серед країн Європи.
«Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі», — заявив Петер Сійярто.
Втім, того ж дня представник Білого дому у коментарі Reuters спростував цю інформацію. За його словами, мова йде не про безстрокове звільнення, а лише про тимчасовий дозвіл, який діятиме протягом одного року.
Раніше повідомлялося, що угорська нафтопереробна компанія MOL заявила, що може отримувати більшу частину нафти через трубопровід з Хорватії.
Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна ще може відбутися у Будапешті.