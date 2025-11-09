Угорського голову МЗС Сіярто зловили на брехні щодо санкцій США за російську нафту

Петер Сіярто / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у суботу повідомив, що його країна начебто отримала від США «необмежене звільнення» від санкцій, пов’язаних із закупівлею російських енергоносіїв.

Про це інформує агентство Reuters.

За словами Сійярто, така домовленість дозволить угорцям і надалі платити найнижчі ціни на енергоресурси серед країн Європи.

«Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі», — заявив Петер Сійярто.

Втім, того ж дня представник Білого дому у коментарі Reuters спростував цю інформацію. За його словами, мова йде не про безстрокове звільнення, а лише про тимчасовий дозвіл, який діятиме протягом одного року.

Раніше повідомлялося, що угорська нафтопереробна компанія MOL заявила, що може отримувати більшу частину нафти через трубопровід з Хорватії.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна ще може відбутися у Будапешті.