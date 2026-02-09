Угорський міністр Сіярто підтримав нелегальний виїзд українських чоловіків

Петер Сіярто / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про затримання в Україні угорського громадянина, який намагався переправити через кордон групу чоловіків призовного віку. Посадовець знову закликав припинити «насильницьку мобілізацію».

Про це очільник угорського МЗС написав на своїй сторінці у Facebook.

Деталі інциденту

За словами Сіярто, затриманий намагався допомогти п’ятьом українцям нелегально потрапити на територію Угорщини. Наразі справою займається Генеральне консульство Угорщини в Береговому.

«Наше консульство негайно забезпечило йому консульський захист, ми надаємо допомогу під час поліцейських процедур», — зазначив міністр.

До чого закликає угорський посадовець

Використовуючи цей випадок, Сіярто вчергове розкритикував мобілізаційні процеси в Україні, назвавши їх «полюванням на людей». Він наголосив, що наближення четвертої річниці повномасштабної війни посилює втому суспільства від бойових дій.

Угорський міністр закликав до негайного припинення вогню та зупинки мобілізаційних заходів, які він вважає «насильницькими».

Небезпечні наративи

Офіційний Будапешт регулярно використовує тему мобілізації в Україні та становище угорської меншини на Закарпатті для просування своїх закликів до «мирних переговорів», які часто резонують з російськими наративами про необхідність припинення опору з боку ЗСУ.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив гучну заяву про мобілізацію і «вбивства» в Україні.