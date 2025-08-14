Угорський міністр звинуватив ЄС у спробі повалити уряди трьох країн

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто / © Associated Press

Реклама

На тлі протестів у столиці Сербії виступив зі звинуваченнями на адресу Європейського Союзу угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто. Він заявив, що ЄС нібито хоче скинути уряди трьох країн — Угорщини, Сербії та Словаччини.

Про це Петер Сійярто написав у соцмережі Facebook.

Він заявив, що Брюссель нібито вже не є чинником світової політики. Доказом цього, за словами міністра, є те, що представників ЄС не запросили на переговори на Аляску 15 серпня.

Реклама

Він також написав, що через це посилився тиск на уряди, які «підтримують мир, національні інтереси та не підпорядковуються Брюсселю». Такими, на його думку, є уряди Угорщини та Словаччини, а також уряд Сербії.

«Сьогодні ясніше за день, що в Центральній Європі проходять експерименти зовнішнього втручання з дестабілізації, повалення уряду проти патріотів словацького, угорського та сербського уряду», — написав Петер Сійярто.

Він додав, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито відкрито підтримує угорську опозиційну партію «Тиса», а мітинги в Сербії 13-14 серпня — мовляв, прямий наслідок дій Брюсселю.

Угорський міністр розмовляв телефоном із сербськими колегою Юраєм Бланаром та Марко Журичем, з якими домовився, що «в умовах жорстких спроб зовнішнього втручання ми маємо ще сильніше відстоювати свій суверенітет та мир».

Реклама

«Ми підтвердили, що в цьому можемо розраховувати на солідарність один одного», — написав угорський міністр.

Нагадаємо, Угорщина також пригрозила Україні енергетичною блокадою.

Будапешт звинуватив Україну в ударі по нафтопроводу «Дружба» в РФ і висунула ультиматум.