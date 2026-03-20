Угорці силоміць ввели невідому речовину співробітнику "Ощадбанку" після рейду

Захоплення в Угорщині українських інкасаторів / © ТСН

Скандал навколо затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині набуває нових обертів. Стали відомі факти катувань та застосування «сироватки правди» до українських громадян.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на власні джерела в українських спецслужбах та угорські правоохоронні органи.

«Сироватка правди» та втрата свідомості

За даними джерел у Києві, під час 24-годинного затримання співробітники угорського антитерористичного центру (TEK) застосували «примусову ін’єкцію» до одного з українців — колишнього співробітника СБУ.

Припускають, що препарат був релаксантом, призначеним для того, щоб зробити людину більш балакучою під час допиту. Проте для затриманого, який страждає на цукровий діабет, це мало катастрофічні наслідки: у чоловіка стався гіпертонічний криз. Він знепритомнів і був госпіталізований лише після критичного погіршення стану. Аналізи крові, проведені після повернення групи в Україну, підтвердили наявність слідів препаратів цього класу.

Угорський адвокат постраждалих Лорант Горват підтвердив факт ін’єкції невідомого вмісту, яку ввели всупереч протестам чоловіка.

Деталі рейду: мішки з золотом та зав’язані очі

Інцидент стався 5 березня. Спецпризначенці TEK затримали сім працівників «Ощадбанку», які супроводжували дві броньовані машини з Відня до Києва. У авто перевозили державні кошти — золоті злитки та десятки мільйонів євро й доларів готівкою.

Українська сторона наголошує, що це був регулярний офіційний транзит коштів, про який Будапешт був поінформований. Натомість угорська влада бездоказово заявила про гроші для «української військової мафії».

Українців утримувади в жахливих умовах, понад 24 години у кайданках та з пов’язками на очах. Їм відмовляли у наданні українського перекладача (нав’язували лише російськомовного). Також приховували місцеперебування затриманих від Києва протягом кількох годин.

Політичне підґрунтя та «російський слід»

Аналітики пов’язують цей «непрофесійний рейд» із наближенням парламентських виборів в Угорщині. Уряд Віктора Орбана, який має тісні зв’язки з Москвою, використовує демонізацію України як центральний елемент своєї кампанії.

Джерела в угорській поліції анонімно зізнаються, що операція була вкрай непрофесійною: силовики навіть не перевірили авто на наявність GPS-трекерів, завдяки яким Київ зміг самостійно вирахувати місце дислокації викрадених працівників банку.

Наразі «Ощадбанк» подав заяву про злочин до угорських правоохоронних органів за фактом зловживання службовим становищем. Банк вимагає:

скасування депортації та заборони на в’їзд до Шенгенської зони для своїх співробітників;

повернення вилучених державних коштів, які досі заблоковані в Угорщині.

Захоплення грошей «Ощадбанку» в Угорщині — останні новини

Юристи державного «Ощадбанку» звернулися до Центральної слідчої прокуратури Угорщини зі скаргою на дії місцевої влади через вилучення інкасаторських авто, готівки та золота на загальну суму 82,2 млн доларів. Банк підозрює угорську сторону у зловживанні службовим становищем та вбачає в її діях ознаки терористичного акту.

Спецслужби Угорщини стоять за організацією рейду на автомобіль інкасаторів «Ощадбанку», розглядаючи це як інструмент політичного тиску. Метою провокації було створення конфліктної ситуації у відносинах з Україною, яку планували використати в межах передвиборчої кампанії до голосування 12 квітня.