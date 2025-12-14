- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 641
- Час на прочитання
- 1 хв
Орбан привезе на саміт ЄС 1,6 млн "папірців" щодо України: що в них
1,6 млн угорців взяли участь в опитуванні щодо податків.
Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається привезти з собою на саміт ЄС понад 1,6 млн анкет з антиукраїнського “референдуму”, у яких угорці нібито відкинули підтримку України.
Про це прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив у Facebook.
"1,6 мільйона консультаційних анкет. Стільки людей висловили свою думку щодо планів підвищення податків на війну. Я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку мовчазної більшості. Сподіваюся, що армія не буде стягувати ніяких додаткових витрат за перевищення ваги багажу", - сказав він.
За його словами, результати опитування він представить у Брюсселі, щоб озвучити позицію більшості громадян.
Раніше уряд Угорщини ініціював "національні консультації" щодо підвищення податків. В Орбана закидали, нібито цей крок є вимогою ЄС для фінансування України та війни. Громадянам розіслали листи, в яких зазначалося, що цей "референдум" прив'язується до обговорення у ЄС шляхів фінансової підтримки України.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав план ЄС щодо арешту заморожених російських активів «оголошенням війни».