ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
641
Час на прочитання
1 хв

Орбан привезе на саміт ЄС 1,6 млн "папірців" щодо України: що в них

1,6 млн угорців взяли участь в опитуванні щодо податків.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається привезти з собою на саміт ЄС понад 1,6 млн анкет з антиукраїнського “референдуму”, у яких угорці нібито відкинули підтримку України.

Про це прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив у Facebook.

"1,6 мільйона консультаційних анкет. Стільки людей висловили свою думку щодо планів підвищення податків на війну. Я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку мовчазної більшості. Сподіваюся, що армія не буде стягувати ніяких додаткових витрат за перевищення ваги багажу", - сказав він.

За його словами, результати опитування він представить у Брюсселі, щоб озвучити позицію більшості громадян.

Раніше уряд Угорщини ініціював "національні консультації" щодо підвищення податків. В Орбана закидали, нібито цей крок є вимогою ЄС для фінансування України та війни. Громадянам розіслали листи, в яких зазначалося, що цей "референдум" прив'язується до обговорення у ЄС шляхів фінансової підтримки України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав план ЄС щодо арешту заморожених російських активів «оголошенням війни».

Дата публікації
Кількість переглядів
641
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie