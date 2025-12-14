Орбан привезе на саміт ЄС 1,6 млн "папірців" щодо України: що в них

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається привезти з собою на саміт ЄС понад 1,6 млн анкет з антиукраїнського “референдуму”, у яких угорці нібито відкинули підтримку України.

Про це прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив у Facebook.

"1,6 мільйона консультаційних анкет. Стільки людей висловили свою думку щодо планів підвищення податків на війну. Я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку мовчазної більшості. Сподіваюся, що армія не буде стягувати ніяких додаткових витрат за перевищення ваги багажу", - сказав він.

За його словами, результати опитування він представить у Брюсселі, щоб озвучити позицію більшості громадян.

Раніше уряд Угорщини ініціював "національні консультації" щодо підвищення податків. В Орбана закидали, нібито цей крок є вимогою ЄС для фінансування України та війни. Громадянам розіслали листи, в яких зазначалося, що цей "референдум" прив'язується до обговорення у ЄС шляхів фінансової підтримки України.

