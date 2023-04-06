Ухвалили рішення з усіх питань: подробиці 6-годинної розмови Путіна та Лукашенка, яка була за "зачиненими дверима"

У середу, 5 квітня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко прилетів до російського диктатора Володимира Путіна, де вони у Кремлі провели довгу розмову. Переговори тривали понад 6 годин.

Про це повідомляє провладне державне видання Білорусі Белта.

"Лукашенко та Путін у ході переговорів напередодні засідання Вищої державної ради Союзної держави ухвалили рішення з усіх питань. Спілкування лідерів тривало понад 6 годин і завершилося близько 2:15 вже 6 квітня. Обговорювали й питання, що не входять до порядку денного засідання ВДР", - сказано у повідомленні.

Під час засідання Вищої державної ради, як передають білоруські ЗМІ, Лукашенко назвав переговори "результативними". За його словами, він та Путін досягли згоди "з усіх питань (а їх понад десяток)".

"Ми обговорили питання, як кажуть журналісти, закритого характеру. Вони завжди існують. Більшу увагу приділили питанням безпеки, розвитку військово-промислового комплексу та питанням оборони Союзної держави. Це були результативні переговори. З усіх питань, а їх було більше десятка, ми дійшли згоди. Звісно, ми особливо не розкриваємо тематики. Але, гадаю, найближчим часом ви це все почуєте та побачите", - заявив "президент" Білорусі.

У Кремлі розмову Лукашенка та Путіна назвали "змістовною та довгою".

Нагадаємо, 5 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів із дводенним візитом до Москви. 6 квітня Лукашенко бере участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави. Учасники заходу розглянуть перебіг виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави та союзних програм. Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави.

Ядерний шантаж Лукашенко: Сі Цзиньпін готує Китай до війни

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.