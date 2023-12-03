Указ Путіна про збільшення армії РФ: в ISW розповіли, який "сигнал" подало Міноборони РФ

У Міноборони РФ заявили, що російська армія здійснюють поетапне збільшення за рахунок "добровольців".

Міністерство оборони Росії дало "сигнал", що, ймовірно, має намір продовжувати покладатися на схеми вербування за допомогою "криптомобілізації" для будь-якого потенційного збільшення чисельності російської армії.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадали, що Міноборони РФ відповіло на указ президента Росії Володимира Путіна від 1 грудня про збільшення чисельності ЗС РФ і заявило, що російська армія здійснює поетапне збільшення "за рахунок громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом".

"Ця мова може стосуватися добровольців, яких МО залучило через широку криптомобілізаційну роботу в Росії, і припускає, що МО може використовувати вербування добровольців для довгострокового формування сил", - зазначили в ISW.

У Міноборони країни-терористки уточнили, що указ Путіна нібито не передбачає значного збільшення чисельності призовників росіян і другої хвилі мобілізації.

"Указ Путіна, який офіційно збільшив чисельність російської армії з 2,039 мільйона осіб до 2,209 мільйона осіб, а загальну чисельність російського військового персоналу з 1,15 мільйона до 1,32 мільйона, ймовірно, є офіційним визнанням фактичної кінцевої чисельності російської армії, а не наказ про негайне підвищення", - вважають американські аналітики.

Також в ISW зауважили, що "часткова мобілізація, тривалі широкомасштабні зусилля з криптомобілізації, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні можуть ймовірно пояснити чистий приріст 170 000 російських військовослужбовців між указом від 22 серпня про чисельність російської армії та указ від 1 грудня".

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Путін підписав указ про збільшення своєї армії.

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