Укладена мирна угода з Росією може зашкодити США: в НАТО вказали на важливий нюанс

Голова Військового комітету НАТО вважає, що Трамп не повинен дозволити Путіну відчути себе переможцем у війні проти України.

Будь-яка мирна угода, укладена новообраним президентом США Дональдом Трампом, яка дозволить президенту Росії Володимиру Путіну заявити про свою перемогу в Україні, зашкодить інтересам Сполучених Штатів.

На цьому наголосив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю під час європейського оборонного саміту в Празі, повідомляє The New York Times.

Він наголосив, що у війні, яку веде Росія проти України, “на кону стоїть щось більше, ніж просто Україна”.

“Якщо ви дозволите такій країні, як Росія, перемогти, вийти з цієї ситуації переможцем, тоді що це означає для інших автократичних держав у світі, де США також мають інтереси?” - пояснив вищий офіцер НАТО.

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У цьому контексті адмірал Бауер звернув увагу на залучення Путіним для допомоги у війні Північної Кореї, зокрема, зброєю та військами.

"Найбільш ізольована країна у світі тепер раптово стала гравцем", - підкреслив офіцер.

Водночас адмірал Бауер вважає, що не треба робити поспішних висновків про можливу мирну угоду з Росією на підставі того, що Дональд Трамп говорив перед виборами, а подивитися на його подальші кроки.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп заявив, що знайде рішення для припинення війни "протягом доби", але не пояснив, як він це зробить.

При цьому Трамп відмовився виключити можливість того, що Україні, можливо, доведеться поступитися територією Росії, і був дуже розпливчастим, обговорюючи конфлікт. Деякі його високопоставлені союзники висунули мирні пропозиції, які на практиці призвели б до довгострокового панування Росії над територіями, які міжнародно визнані територією України.

Нагадаємо, у суботу, 9 листопада, представник перехідної адміністрації новообраного президента США заявив, що озвучена радником Дональда Трампа Брайяном Ланзою пропозиція “реалістичного бачення миру”, яка передбачає відмову України від Криму, є його особистою думкою, а не позицією Трампа.

Друге пришестя Трампа! Для України - не зрада, а шанси!

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