Україна атакувала ключові військові об’єкти РФ: під ударом заводи, нафтобаза та мости в Криму

Вибухи в Бєлгороді / © Exilenova+

Реклама

У ніч проти 7 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів ворога в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — два підприємства військово-промислового комплексу в Брянській області, нафтобаза аеродрому «Белгород», два залізничні мости та склади матеріально-технічного забезпечення противника на ТОТ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з цілей стало підприємство АТ «Группа Кремний ЭЛ» у Брянську — один із найбільших російських виробників мікроелектроніки. На підприємстві виготовляють мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та інші електронні компоненти, які використовують у системах управління, зв’язку, радіоелектронної боротьби та різних видах озброєння армії РФ. У Генштабі зазначили, що інформацію про масштаби пошкоджень ще уточнюють.

Реклама

Також удару зазнав Брянський хімічний завод у місті Сельцо Брянської області. За даними Генерального штабу, в районі підприємства пролунали чотири вибухи. Водночас остаточні результати ураження наразі встановлюються.

«Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу держави-агресорки. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України», — зазначили в Генштабі.

Окрім цього, українські військові уразили нафтобазу аеродрому «Белгород». Дані про наслідки удару ще уточнюються.

Ще однією ціллю стали два залізничні мости поблизу населених пунктів Роздольне та Ічкі в тимчасово окупованому Криму. За інформацією Генерального штабу, російські війська використовують їх для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та іншого військового забезпечення.

Реклама

Також Сили оборони повідомили про ураження складів матеріально-технічних засобів російських військ у районах тимчасово окупованих Волновахи та Ясинуватої Донецької області.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок, 6 липня, Україна здійснила найглибший удар по території РФ від початку повномасштабної війни. Під атакою опинився Омський НПЗ, який є найбільшим нафтопереробним заводом Росії.

Новини партнерів