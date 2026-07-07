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Україна атакувала ключові військові об’єкти РФ: під ударом заводи, нафтобаза та мости в Криму
Два підприємства військово-промислового комплексу, нафтобаза, залізничні мости та склади на ТОТ стали цілями нічної операції Сил оборони України.
У ніч проти 7 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів ворога в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — два підприємства військово-промислового комплексу в Брянській області, нафтобаза аеродрому «Белгород», два залізничні мости та склади матеріально-технічного забезпечення противника на ТОТ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Однією з цілей стало підприємство АТ «Группа Кремний ЭЛ» у Брянську — один із найбільших російських виробників мікроелектроніки. На підприємстві виготовляють мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та інші електронні компоненти, які використовують у системах управління, зв’язку, радіоелектронної боротьби та різних видах озброєння армії РФ. У Генштабі зазначили, що інформацію про масштаби пошкоджень ще уточнюють.
Також удару зазнав Брянський хімічний завод у місті Сельцо Брянської області. За даними Генерального штабу, в районі підприємства пролунали чотири вибухи. Водночас остаточні результати ураження наразі встановлюються.
«Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу держави-агресорки. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України», — зазначили в Генштабі.
Окрім цього, українські військові уразили нафтобазу аеродрому «Белгород». Дані про наслідки удару ще уточнюються.
Ще однією ціллю стали два залізничні мости поблизу населених пунктів Роздольне та Ічкі в тимчасово окупованому Криму. За інформацією Генерального штабу, російські війська використовують їх для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та іншого військового забезпечення.
Також Сили оборони повідомили про ураження складів матеріально-технічних засобів російських військ у районах тимчасово окупованих Волновахи та Ясинуватої Донецької області.
«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в понеділок, 6 липня, Україна здійснила найглибший удар по території РФ від початку повномасштабної війни. Під атакою опинився Омський НПЗ, який є найбільшим нафтопереробним заводом Росії.