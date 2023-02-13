Україна буде в НАТО: військовий аналітик перерахував головні ознаки

З огляду на певні вимоги до країн-членів Альянсу, Україна буде в НАТО після завершення війни з Росією.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів Олег Катков, головний редактор військового порталу Defence Express.

"Я маю певний скепсис щодо членства України в НАТО до перемоги. Перш за все, є певні вимоги до країн НАТО, зокрема, відносно навності територіальних суперечок. По-друге, це не буде процес, який відбудеться за 5 хвилин. Він може затягнутися, тому що це рішення має бути колективним для всіх членів НАТО. Це демонструє, наприклад, вступ Швеції та Фінляндії та позиція Туреччини", - зазначив Катков.

За його словами, питання щодо вступу України до НАТО буде вирішено, однак виключно після перемоги. В цьому зацікавлений і сам Альянс.

"По-перше, з огляду на конфігурацію безпеки. Це є насправді умовою існування безпеки світу. Мені здається, що об'єктивно це питання вирішено. Тепер постає питання часу", - додав експерт.

Олег Катков перерахував ознаки того, що Україна буде у НАТО.

Перш за все, він відзначив постійне збільшення підтримки союзників.

"По-друге, вже багато оборонних компаній у світі вже починають активно заходити до українського оборонного ринку. Вони розуміють, що війна завершиться перемогою України. Дозволи, які необхідні для продажу новітнього озброєння, Україною, як членом НАТО, 100% будуть отримані. ", - додав Катков.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс буде підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно.

Читайте також: