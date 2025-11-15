Україна буде в Євросоюзі: у Польщі назвали орієнтовний час приєднання

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський / © Х МЗС Польщі

Україна має шанс приєднатися до Європейського Союзу на початку наступного десятиліття, тобто після 2030-го року.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю, опублікованому цього тижня, повідомляє Onet.

Політик наголосив, що Україна вже має статус кандидата, що є важливим кроком на шляху до вступу.

Однак повноправне членство вимагає виконання численних умов, і процес може бути затриманий різними політичними факторами, зокрема блокуванням з боку деяких держав-членів, таких як Угорщина.

«Поки Угорщина блокує прогрес у цьому питанні, але Україна вже має статус кандидата», — зазначив Сікорський.

При цьому очільник польського зовнішньополітичного відомства додав, що Росія не витримає ще трьох років війни з Україною, яку підтримуватиме Захід. Цьому, на його думку, сприятимуть кошти, отримані від заморожених російських активів.

«Україна зараз виробляє близько половини своїх безпілотників та ракет на внутрішньому ринку. Путін не досяг того, чого хотів; ми думали, що в нього друга за величиною армія у світі, а він воює на Донбасі вже 10 років. Я б не назвав це перемогою», — зазначив міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вступ України до Євросоюзу блокує лише Угорщина, тоді як 26 країн виступають «на нашому боці». Він пояснив це тим, що Орбан використовує блокування України як головний інструмент своєї передвиборчої кампанії та критики ЄС.

Нагадаємо, у проєкті щорічного звіту Європейської комісії йдеться, що Україна продовжує демонструвати «виняткову рішучість» на шляху до членства в Європейському Союзі, попри повномасштабну війну з Росією. При цьому у документі підкреслюється, що Київ має «відновити темпи реформ» у сферах правосуддя, антикорупційної політики та дотримання прав людини.