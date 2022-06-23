Україна будуватиме державу з потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської - Зеленський

Україна будуватиме європейську державу зі значною лібералізацією багатьох сфер і процесів, але з потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської.

За словами глави держави, Україна уже підготувала багато законопроєктів, реформ, передбачені для лібералізації держави.

Про це очільник України Володимир Зеленський сказав під час спілкування зі студентами та професорами провідних освітніх закладів Ізраїлю, пише Офіс президента.

"Я думаю, що в багатьох сферах на нас чекають дуже схожі з вашою прекрасною державою речі. Ми будемо розуміти, що наш сусід – Російська Федерація. Ми будемо розуміти, що Росія, навіть після того, як ми закінчимо війну та переможемо, може знову через 10-20 років піти в наступ. Я не кажу, що це неодмінно буде. Але ми більше не віримо російському сусіду", - вважає президент.

Глави держави наголосив, що після перемоги Україна буде розвивати протиповітряну оборону, щоб вона стала ще потужнішою. Президент також зазначив, що сьогодні багато українців уже знають, як дати відсіч агресору, і в майбутньому методи залучення якомога більшої кількості громадян до оборони держави лише вдосконалюватимуться.

"Ми будемо відбудовувати європейську державу, яка буде членом Європейського Союзу. Але з таким потужним захистом, який є у держави Ізраїль", – наголосив Володимир Зеленський.

Раніше повідомляли, що Зеленський назвав незмінну мету російських окупантів на Донбасі і сказав, що може їх зупинити.

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