"Україна була, є і залишиться вільною": Байден зробив подарунок на День Незалежності нашої держави

Американський президент висловив впевненість у перемозі України у війні проти російських загарбників.

Президент США Джо Байден напередодні Дня Незалежності України заявив, що Сполучені Штати приготували подарунок – новий пакет військової допомоги.

Заяву американського президента було опубліковано на сайті Білого дому у п'ятницю, 23 серпня.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною державою", – наголосив Байден.

Він додав, що у сьогоднішній розмові з Володимиром Зеленським вкотре висловив "непохитну підтримку Америки народу України".

"Протягом двох з половиною років вони [українці – ред.] відбивали жорстокий наступ Росії й повернули понад половину території, захопленої російськими військами в перші дні війни. Вони залишилися непохитними перед обличчям жахливих воєнних злочинів і звірств Росії. І день за днем ​​вони захищали цінності, які об’єднують людей в обох наших націях і в усьому світі, зокрема й незалежність" – зазначив Байден.

У заяві зазначається, що новий пакет військової допомоги Україні буде оголошено 23 серпня. До нього включено:

ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками;

протитанкові ракети;

боєприпаси для стрілецької зброї;

мобільні РСЗВ.

"Сьогодні ми також запроваджуємо нові санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб, які сприяють незаконній війні Росії, як частину нашого незмінного зобов’язання притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Не помиляйтеся: Росія не переможе в цьому конфлікті. Незалежний народ України переможе, а Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжуватимуть підтримувати їх на кожному кроці", – підсумував президент США Джо Байден.

Нагадаємо, уряд Норвегії оголосив про надання Україні ліцензії на виготовлення артилерійських снарядів. Норвегія також погодилась профінансувати налагодження виробництва в Україні.

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