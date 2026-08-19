Україна б’є по найболючіших місцях РФ: аналітики пояснили, чому Путін досі має гроші на війну

Удари України руйнують економіку Росії, але Путін досі має значні ресурси / © ТСН

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Українська армія успішно переносить війну на територію Росії та завдає відчутних ударів по нафтопереробних заводах й інфраструктурі ворога. Проте експерти попереджають, що Кремль досі має у своєму розпорядженні значні фінансові резерви для продовження агресії, тоді як українська влада змушена боротися з корупцією та проблемами мобілізації.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

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Наслідки українських атак для Росії

Останнім часом атаки українських безпілотників завдали серйозної шкоди російській економіці. За даними німецьких журналістів, ці удари спричинили перебої з електропостачанням та інтернетом у Москві, а також призвели до того, що понад дві третини російських АЗС зіткнулися з нестачею пального через пошкодження нафтопереробних підприємств.

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Водночас Росія намагається шантажувати Захід, щоб зупинити постачання далекобійної зброї Києву. Зокрема, російське посольство в Лондоні нещодавно пригрозило Великій Британії наслідками за передавання Україні новітніх дронів, проте британський уряд проігнорував ці погрози та продовжує стабільно підтримувати українську армію технікою.

«Сенс усіх цих погроз був зрозумілий: утримати Захід від тієї самої підтримки, без якої Україна давно б програла війну проти Росії і не змогла б перенести бойові дії глибоко на російську територію», — зазначають автори матеріалу.

Перевага РФ у ресурсах та виклики для Києва

Попри успішні точкові удари України, говорити про швидку поразку Росії зарано, адже Москва продовжує щодня заробляти понад 700 мільйонів доларів на експорті нафти, газу та вугілля. Крім того, російський військово-промисловий комплекс не лише виконує, а й значно перевиконує плани з виробництва балістичних ракет та іншого озброєння.

Натомість Україна дуже залежить від західної фінансової допомоги та стикається з низкою гострих внутрішньополітичних проблем. Видання звертає увагу на корупційні скандали в ТЦК, де десятки керівників підозрюються у видаванні фальшивих довідок, що суттєво ускладнює процес залучення людей до лав Збройних сил.

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Також у статті згадується політична ситуація в країні та дискусії щодо можливих виборів. Німецькі оглядачі констатують, що проведення голосування зараз є абсолютно неможливим через дію воєнного стану, постійну загрозу російських ракетних ударів по виборчих дільницях та неможливість організувати повноцінну безпечну передвиборчу кампанію.

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