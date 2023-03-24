“Україна — це частина Росії”: Медвєдєв перестав приховувати імперські прагнення Кремля

Вірний прихвостень Путіна заявив, що РФ довго мирилася з тим, що країни живуть “у різних квартирах”.

Заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вирішив більше не приховувати імперські амбіції Кремля і заявив, що Україна завжди була частиною “Великої Росії”.

Такі твердження, з яких можна зробити висновок про бажання Москви у загарбницькій війні заволодіти всією територією нашої держави, він прямо висловив в інтерв’ю російським пропагандистам.

“Україна - це взагалі частина Росії, скажімо по-чесному, це частина Росії. Але в силу геополітичних причин і в силу історії того, що сталося, ми довгий час мирилися з тим, що ми живемо в різних квартирах”, - нахабно заявив прихвостень Путіна.

Не соромлячись своєї брехні, Медведєв також заявив, що на більшій частині української території “споконвічно” жило російське населення, яке було у складі "великої Росії, а не малої Росії".

Водночас цей глашатай кремлівської політики вкотре повторив тезу про те, що після вступу до НАТО Україна планувала розпочати повномасштабну воєнну операцію проти Росії через окупований Крим, та заявив, що Москва цього прийняти не могла.

Медведєв також сказав, що країни Заходу “прорахувалися”, бо не вірили і не бачили "ступінь рішучості" Росії почати війну в Україні.

“З деякими країнами, блоками, спільнотами країн безглуздо домовлятися - вони розуміють тільки мову сили. Тільки мову сили!” - у войовничому запалі стверджував поплічник Путіна.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв істерично заявив, що через допомогу Україні у боротьбі з російськими терористами "зросла загроза використання ядерної зброї".

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