Україна домоглася арешту замку в Італії, що належав  бізнесмену російського походження: що відомо

У Флоренції наклали арешт на елітну нерухомість вартістю у десятки мільйонів євро, яка була придбана бізнесменом російського походження на вкрадені гроші від продажу українського зерна. Арешт став можливим завдяки співпраці САП, НАБУ та компетентних органів Італійської Республіки.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"На виконання запиту Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України про міжнародну правову допомогу Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження – представника міжнародного зернотрейдера", – йдеться у повідомленні.

У САП розповіли, що зазначена нерухомість – це замок вартістю 41 млн євро у Флоренції. Майно визнане речовим доказом у справі щодо збитків на суму понад 60 млн доларів США, яких зазнала ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" внаслідок злочинних дій групи осіб.

"У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ "ДПЗКУ" за заниженими цінами підконтрольним підприємствам", – пояснили у прокуратурі.

Відповідно до злочинної схеми зерно, яке належало державній компанії, відправили у Саудівську Аравію. Угода була укладена на умовах післяплати через низку трейдерів, ймовірно, щоб врешті решт слід зерна і сплачені за нього кінцевим покупцем гроші "загубилися".

Державна зернова корпорація так і не отримала понад 60 млн доларів за поставлену агропродукцію. Слідство відстежило рух коштів і з'ясувало, що частина з них була витрачена одним з фігурантів справи на придбання замку у Флоренції.

Нагадаємо, українську агропродукцію з окупованих територій продають зокрема в Євросоюз, що порушує встановлений санкційний режим. Журналісти відстежили маршрути, за якими 2023 року російські компанії вивезли за кордон майже 34 тисячі тонн українського зерна.

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