Україна допоможе розблокувати Ормузьку протоку: як саме

Ормузька протока / © Associated Press

Один з найбільших виробників FPV-безпілотників в Україні, компанія TAF Industries, повідомила про отримання запиту від судновласників. Їхня мета — залучити українських фахівців із власними антидроновими засобами для безпечного проведення кораблів через Ормузьку протоку, яку продовжує блокувати Іран.

Про це пише ВВС.

Це перший випадок в історії України, коли приватна компанія отримує запит на послуги військового консалтингу для забезпечення безпеки морського судноплавства на Близькому Сході.

Криза в Ормузькій протоці

Війна Ізраїлю та США проти Ірану спричинила серйозну безпекову кризу в регіоні. Після масованих обстрілів військових баз і цивільної інфраструктури сусідніх країн на початку березня Іран фактично перекрив Ормузьку протоку. Ця 40‑кілометрова морська артерія між Іраном та Оманом є критично важливою для світової економіки.

Через блокування протоки сотні суден із нафтою та хімікатами з країн Перської затоки застрягли в морі, а кілька кораблів уже потрапили під вогонь. Це спровокувало глобальне здорожчання пального. Експерти попереджають: якщо блокада триватиме, влітку світ може зіткнутися з жорстким дефіцитом енергоресурсів, зокрема авіаційного палива.

Як допомагатиме Україна

На початку квітня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова допомогти в розблокуванні Ормузької протоки, спираючись на власний успішний досвід у Чорному морі.

«У нас була схожа проблема, коли Росія заблокувала наш продовольчий коридор у Чорному морі. Зараз продовольчий коридор перебуває під нашим контролем і працює. Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою. Партнери лише попросили нас поділитися досвідом», — зазначав глава держави.

Засновник TAF Industries Олександр Яковенко підтверджує готовність українських експертів діяти на морі.

«Ми отримали запит від одного з судновласників щодо забезпечення безпеки проходження його судна Ормузькою протокою. Це про надання послуги military consulting, а не про експорт дронів», — розповів він.

Фахівці компанії мають перебувати безпосередньо на борту корабля і використовувати власні розробки, як-от дрони-перехоплювачі Kolibri та Octopus, для протидії іранським «Шахедам».

Попри величезний попит на українську зброю з боку країн Перської затоки реальний експорт готової продукції гальмувався бюрократією. Державна служба експортного контролю (ДСЕК) станом на кінець квітня не видала жодного дозволу на експорт безпілотників. Представники бізнесу скаржилися на штучне затягування процесу, що могло призвести до втрати перспективних ринків.

TAF Industries уже створила низку спільних підприємств у Європі: з німецькими компаніями Wingcopter та THYRA, а також з фінською Summa Defence.

Зеленський під час візитів до країн Перської затоки домовлявся про спільне виробництво БпЛА в обмін на постачання дизеля та посилення української ППО. Глава держави раніше жорстко критикував спроби бізнесу продавати зброю без узгодження з державою.

«Дехто з них хоче продавати без координації з державою. Воно так не працює. Чому? По-перше, це не тільки їхній здобуток. Щоб ці дрони працювали, наші військові їх випробовували, воювали з ними, їх посилювали, доводили до результату. Це не просто бізнес, і треба поважати, що роблять наші військові», — заявляв він.

Ввечері 28 квітня президент повідомив про ухвалення рішення щодо спрощення процедури експорту українського озброєння. Впровадження «автоматичних дозволів для бізнесу» має зменшити бюрократичний тиск.

«Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій», — підкреслив він.

Розблокування Ормузької протоки — останні новини

Нагадаємо, Україна долучилася до обговорення спільної місії Великої Британії та Франції щодо розблокування Ормузької протоки, зокрема можливого розмінування акваторії після закінчення конфлікту. Зеленський повідомляв, що українських військових уже направили до Лондона для участі у відповідній зустрічі на рівні військових.

Також раніше видання The Times повідомило, що чотири українські мінні тральщики, які зараз пришвартовані у британському Портсмуті, можуть бути частиною британсько-французької місії з відновлення роботи Ормузької протоки.

