Україна готова прийняти Саакашвілі та забезпечити йому належне лікування – Подоляк

Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу, зазначив Михайло Подоляк.

Україна готова прийняти ув'язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За словами Подоляка, неможливо "дивитися у прямому ефірі, як помирає людина, яку знаєш".

"Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу. Україна готова прийняти Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування. Грузіє, зроби правильний вибір", - зазначив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, експерти виявили у Саакашвілі 20 діагнозів: половина з них несумісна з ув'язненням.

Арешт Саакашвілі і його ймовірне отруєння

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Оскільки у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

28 листопада адвокат Саакашвілі розповів, що стан політика, який перебуває у в'язниці, різко погіршився. В його організмі виявили нібито сліди смертельної отрути.

Міхеілу Саакашвілі 54: історія одіозного політика-авантюриста

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