«Україна готова до миру»: президент Фінляндії після розмови із Зеленським зробив гучну заяву

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Фінляндії Александр Стубб після розмови із президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Київ готовий до миру у війні Росії.

Про це фінський президент повідомив на сторінці X.

«У мене була хороша розмова з президентом Зеленським. Ми обговорили агресивну війну Росії проти України та шлях уперед. Позиція України сильніша, ніж будь-коли з початку війни», — йдеться у заяві.

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Стубб наголосив, що підтримка союзників має «вирішальне значення», аби Україна не зупинила темп, який взяла, щоб завершити війну.

«Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження набраного темпу. Україна готова до миру», — запевнив він.

Токаєв закликав Путіна «заморозити війну» в Україні — останні новини

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Він закликав його «заморозити війну» і перейти до дипломатичних кроків. Він сказав очільнику Кремля, що не розуміє причин бойових дій в Україні.

Путін, очікувано, Путін відкинув заклик Токаєва, бо Росія повинна досягти своїх цілей на полі бою.

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Тим часом Україна підтримала пропозицію президента Токаєва про заморозку війни. Т.в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга назвав послання президента Казахстану «своєчасним та мудрим».

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