"Україна готова допомогти": Зеленський звернувся до Польщі після атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський виступив із заявою щодо російської атаки на Польщу. Так, він запропонував надати дані щодо удару й допомогти країні розбудувати належну систему оповіщення та захисту.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

«Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні», — наголосив він.

Зеленський запевнив: тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку.

Як додав очільник України, важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей. Глава держави наголосив, що Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття «Шахедів», інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО.

«Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів», — завершив президент України.

Раніше Зеленський заявив, що російські “Шахеди”, які порішили повітряний простір Польщі 10 вересня, черговий прецедент, коли РФ випробовує межі можливого. Так, щонайменше 8 ударних дронів були націлені в напрямку Польщі. Якщо не буде реакції — держава-агресорка продовжуватиме.

На переконання українського лідера, тепер усе залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки й усвідомити, що війну не можна розширювати — її доведеться закінчувати.

«Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів» — завершив український лідер.