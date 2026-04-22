Ормузька протока

Чотири українські мінні тральщики, які зараз пришвартовані у британському Портсмуті, можуть бути частиною британсько-французької місії з відновлення Ормузької протоки.

Про це повідомляє видання The Times.

Йдеться про кораблі «Чернігів» (M310) та «Черкаси» (M311), передані Великою Британією (колишні HMS Grimsby та HMS Shoreham), та «Маріуполь» (M301) і «Мелітополь» (M300), передані Нідерландами та Бельгією (колишні BNS Narcis та HNLMS Vlaardingen).

Ці тральщики можуть стати частиною британсько-французької місії після того, як вдасться домовитися з Іраном про розмінування протоки.

Колишні кораблі HMS Shoreham та HMS Grimsby — два мінні мисливці класу Sandown Королівського флоту, передані Збройним силам України 2023 року для посилення її здатності діяти в морі — залишаються у британських водах, оскільки вони не можуть проходити до Чорного моря.

«У Портсмуті є чотири мінні мисливці. Вони не можуть вирушити до України, тому що, по-перше, вони будуть мішенню номер один, а по-друге, через конвенцію Монтре», — сказав у коментарі неназваний співрозмовник видання.

Згадана ним конвенція обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни.

У довгостроковій перспективі Україна сподівається, що вони сформують критично важливий потенціал для захисту її узбережжя шляхом виявлення та знешкодження морських мін, а отже захисту комерційного судноплавства.

Українські морські офіцери сьогодні візьмуть участь у багатонаціональному саміті з військового планування в Постійному спільному штабі (PJHQ) у Нортвуді, на якому буде обговорено, які військові ресурси можна направити для захисту суден в Ормузькій протоці.

Може пройти багато часу, перш ніж британські та французькі сили будуть сформовані, а деяким суднам знадобляться тижні, щоб дістатися регіону, якщо буде вирішено, що вони потрібні. Як багатонаціональні сили співпрацюватимуть зі США, також залишається незрозумілим.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО має триматися подалі від протоки, звинувативши Альянс у безплідності, коли той потрібен, і назвавши його «паперовим тигром».

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що американські військові впровадили українську технологію боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії, прагнучи захистити її від атак іранських «Шахедів».