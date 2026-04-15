Британська компанія Skycutter, що має виробничі потужності в Атланті та досвід роботи в Україні, посіла перше місце у змаганнях штурмових безпілотників Gauntlet I у Форт-Беннінгу (штат Джорджія).

Про це пише Axios.

Як британська компанія здобула перемогу

Британська компанія Skycutter виграла американський конкурс «Домінування дронів», набравши 99,3 бала. Вона суттєво випередила каліфорнійський стартап Neros, який отримав лише 87,5 бала.

Перемогу компанії приніс 10-дюймовий FPV-дрон Shrike 10-F, створений разом із українською фірмою SkyFall. Головна перевага апарата — керування через оптоволоконний кабель. Це дозволяє дрону працювати в умовах дії РЕБ і не боятися глушіння сигналу чи підміни координат.

Директор Skycutter Вінсент Гарднер пояснив, що дрон повністю оновили, аби позбутися китайських деталей — це була головна вимога Пентагону. Він також додав, що їхній український партнер SkyFall виробляє техніку приголомшливими темпами: кожні 23 секунди з конвеєра сходить новий дрон, що дозволяє випускати близько 123 тисячі одиниць на місяць.

Результати випробувань та контракти

На змаганнях безпілотник бездоганно впорався з усіма місіями, серед яких були удари на великі відстані та робота в міських умовах. Поки інші учасники пропонували занадто складні конструкції, дрон компанії Skycutter зосередився на простоті, масовості та результативності.

У змаганнях Gauntlet I брали участь понад 20 розробників, зокрема такі компанії, як Auterion, Firestorm Labs та Teal Drones. За підсумками конкурсу Skycutter уже отримала замовлення на понад 2500 дронів і готується найближчим часом збільшити обсяги виробництва безпосередньо в США.

«Домінування дронів» — що відомо про програму

Ініціатива Міністерства оборони США спрямована на швидке оснащення американської армії великою кількістю одноразових ударних систем. Ця програма, як і попередня ініціатива «Реплікатор», є відповіддю на зміну характеру сучасних бойових дій.

Досвід російсько-української війни, де близько 75% втрат спричинено саме безпілотниками, продемонстрував необхідність переходу до масових та дешевих технологій, які створюються поза межами традиційних оборонних гігантів або Кремнієвої долини.

Виробництво зброї в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні вперше публічно продемонстрували нову ракету протиповітряної оборони «Корал». Виставка оборонної техніки була присвячена Дню працівників оборонно-промислового комплексу України.

Також на цій виставці презентували нову ракету-дрон Areion. Вона поєднує підхід крилатих ракет з окремими елементами безпілотних платформ. Бойова частина становить 120 кг, а дальність польоту — до 600 км.

Окрім цього, Зеленський заявив, що Україна вперше в історії має достатній рівень озброєння для ефективного захисту від російських ударів.