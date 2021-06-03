Україна і Грузія домовилися взаємно визнати документи про вакцинацію від COVID-19

Україна і Грузія мають намір активізувати туризм між країнами.

Україна та Грузія домовилися про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19. Відповідна угода буде підписана найближчим часом. Також країни планують активізувати туризм.

Про це домовився прем’єр-міністр Денис Шмигаль з очільником уряду Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

"Спрощення умов в’їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприяє активізації туризму. Уряд України також зацікавлений у збільшенні потоку грузинських туристів. Взаємне визнання документів про вакцинацію має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами", — зазначив глава уряду України.

Також прем’єр-міністри України та Грузії домовилися провести до кінця року десяте засідання міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва. За словами Шмигаля, передумовою засідання комісії є зустрічі робочих груп з питань транспорту, енергетики, сільського господарства і туризму.

"Саме ці сфери є одними з основних у наших відносинах і ми повинні приділити їм пріоритетну увагу", — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністри України та Грузії теж обговорили безпекові питання і зауважили, що дві країни є стратегічними партнерами і їх об’єднують спільні європейські та євроатлантичні прагнення.

"Чорноморська безпека має стати пріоритетом для НАТО. Ми підтримуємо готовність Альянсу щодо розширення масштабів своєї діяльності в регіоні Чорного моря. Співробітництво у питаннях Чорноморської безпеки грає важливу роль для зміцнення південно-східного флангу НАТО", — висловився Шмигаль.

Під час зустрічі Шмигаль пообіцяв, що Україна стане співавтором проєктів резолюцій Генеральної Асамблеї ООН щодо виведення нелегально розташованих в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії російських військових формувань, а також щодо статусу внутрішньо переміщених осіб та біженців на цих грузинських територіях.

Крім того, сторони домовилися сприяти розвитку "зеленої" енергетики та енергоефективності та обговорили спільний розвиток міжнародних транспортних коридорів та шляхи залучення інвестицій у модернізацію транспортної інфраструктури.

Своєю чергою, Іраклій Гарібашвілі наголосив, що Україна є важливим партнером для Грузії, і запевнив у незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Нагадаємо, сім країн Європейського Союзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації, за місяць до запуску програми за всім блоком.

Як відомо, в Єврокомісії цей документ вже погодили і домовилися впровадити його від 1 липня. І діятиме він протягом 12 місяців.

Україна запустить "COVID-паспорти" або "ковід-сертифікати" разом із європейськими партнерами. Впровадження цього документа планується на початок липня.

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Новини світу: з першого липня в Євросоюзі запровадять сертифікати вакцинації

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