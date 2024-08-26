Останні події в гарячих точках підкреслюють провали зовнішньої політики адміністрації Байдена. По-перше, це вторгнення України в Росію під час кампанії «Курськ» і вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані, яке, ймовірно, було здійснене Ізраїлем, але без офіційного визнання відповідальності. Обидва ці кроки, що змінили ситуацію в Україні та на Близькому Сході, ймовірно, були зроблені без попередньої консультації з Вашингтоном.

Про це написав старший науковий співробітник Інституту Гувера, колишній старший радник відділу планування політики в Державному департаменті США Рассел Берман у виданні The Hill.

Адміністрація Байдена, замість того щоб ефективно управляти конфліктами, виявилася переграною своїми союзниками. Ці події стали поразкою для американської політики і показали, що чотири роки невдалої геостратегії не принесли результатів.

Адміністрація спочатку намагалася ізолювати Саудівську Аравію через моральні принципи, але згодом була змушена відновити відносини через потребу в нафті. Потім були зроблені поступки Росії, зокрема, скасування заперечень проти "Північного потоку-2" і недооцінка можливостей Росії в Україні. Ці помилки призвели до масштабної агресії з боку Росії.

Рассел Берман зазначив, що політика "управління ескалацією" означає, що Вашингтон накладає обмеження на дії союзників, в той час як супротивники знають, що їм доведеться заплатити невелику ціну за свої злочини. Він зазначив, що Курська операція та вбивство Ганії демонструють, як Україна і Ізраїль відмовляються дотримуватися цих обмежень, оскільки прагнуть досягти більшого результату, ніж просто застопорити ситуацію.

Зовнішня політика Байдена також не змогла досягти успіхів в Ірані, де санкції проти Тегерана були зняті без результату. Іран наблизився до ядерного потенціалу і використовує доходи від продажу нафти для підтримки своїх союзників у регіоні.

Ці події показують, що спроби Вашингтона контролювати ситуацію, замість перемоги над супротивниками, призвели до нових поразок у зовнішній політиці. Однак дії України та Ізраїлю, попри обмеження, можуть стати важливими кроками до досягнення успіху у переговорах і дипломатичних рішеннях.

Нагадаємо, Байден анонсував новий пакет військової допомоги та чергові санкції проти Росії.

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