Україна і Молдова рухатимуться до ЄС окремо: фон дер Ляєн зробила офіційну заяву

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Після офіційного старту першого етапу переговорів про членство в Європейському Союзі, Україна та Молдова просуватимуться до євроінтеграції окремо, орієнтуючись виключно на власні темпи впровадження реформ.

Про це заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками саміту Молдова-ЄС у Брюсселі 22 червня.

За словами лідерки Єврокомісії, відкриття першого перемовного кластера фактично скасовує принцип «пакетного» руху країн. Відтепер успіх кожної держави-кандидатки залежатиме виключно від її індивідуальних зусиль.

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«З моменту відкриття першого кластера кожна країна бере повну відповідальність на себе. Вони мають реалізувати необхідні трансформації, і ці реформи будуть різними, залежно від специфіки конкретної держави-кандидата», — пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Під час коментування подальших перспектив розширення блоку, посадовиця наголосила, що наразі фокусується саме на Молдові, оскільки на брифінгу йшлося про двосторонній саміт. Вона також критично оцінила розмиті формулювання щодо термінів вступу.

«На мою думку, підхід, що базується на реальних досягненнях, значно вигідніший для Молдови, ніж абстрактне формулювання „якомога швидше“. Останнє не має під собою конкретики. Натомість оцінка за заслугами чітко відображає фундаментальну методологію ЄС, затверджену всіма 27 країнами-членами», — наголосила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що саме індивідуальний оціночний процес гарантує прозорість, коли країна демонструє реальні результати, Брюссель стовідсотково виконує свої зобов’язання.

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Нагадаємо, євроінтеграційні процеси не спровокують автоматичного зростання ставок основних податків для бізнесу та громадян. Про це йшлося на тлі обговорення вступу України до ЄС.

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