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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп заявив про можливий початок Третьої світової

Трамп розповів про те, що намагається врятувати багато життів у світі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп заявив про можливий початок Третьої світової

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що «намагається врятувати багато життів» і запобігти Третій світовій війні.

Про це йдеться в інтерв’ю журналу The Atlantic.

Минулого місяця Трамп вважав, що кремлівський очільник Володимир Путін «буде в порядку» на мирних переговорах щодо російсько-української війни. Але, як зауважує видання, Путін не дотримався обіцянки Трампу щодо швидкого досягнення мирної угоди.

«Я намагаюся врятувати багато життів у світі. Ви знаєте, Україна і Росія — це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною», — заявив він.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко вважає, що після заяви держсекретаря США Марко Рубіо про вирішальний тиждень у переговорах щодо припинення війни Україна та Росія, за його словами, виявляється, ближчі до мирної угоди, ніж за останні три роки.

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