Україна і Росія мають просування в Курській області: ситуацію оцінили в ISW

В ISW не можуть підтвердити заяви Міноборони РФ про просування росіян.

Українські та російські війська продовжили просування в Глушковському районі Курської області на тлі бойових дій.

Про це свідчать геолокаційні дані, опубліковані 15 вересня, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Вони вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушково), а також на захід і північ від Медвежого (на південний схід від Веселого). Додаткові геолокаційні дані, опубліковані 16 вересня, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Веселого.

Американські аналітики припускають, що українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Вікторівки і на захід від Гордіївки (обидва на південь від Кореневого). 16 вересня Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що українські сили атакували на південь від Кореневого в районі Бяхово і Вікторівки; на південний захід від Кореневого в районі Краснооктябрьського; на південний схід від Кореневого в районі Любимівки; і на північний захід від Суджі в районі Малої Локні.

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Просування російської армії

В ISW зазначають, що російські війська нещодавно відвоювали певну територію в Курській області на тлі продовження російських контратак у цьому районі 16 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися в північній Обухівці (на південний схід від Коренево).

Міністерство країни-агресорки заявило, що російські війська нібито захопили Успенівку (на південь від Коренево і на російсько-українському кордоні) і Борки (на південний схід від Суджі), хоча ISW не бачили підтвердження цих заяв. Російські мілблогери стверджували, що російські війська контратакували поблизу Любимівки.

The Financial Times, посилаючись на високопоставленого представника української військової розвідки, повідомила 16 вересня, що російські війська залучили до бойових дій у Курській області 38 000 військовослужбовців, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України.

Нагадаємо, напередодні влада Курської області оголосила евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів, які межують на кордоні із Україною.

Новини ТСН 19:30 16 вересня. РФ збільшує армію, пожежі в Україні, повінь в Європі, прогноз погоди

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