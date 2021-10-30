Україна і ще 17 країн звинуватили РФ у масових переслідуваннях журналістів: спільна заява

Україна і ще 17 країн звинуватили РФ у масових переслідуваннях журналістів: спільна заява

Росія систематично затримує журналістів, піддаючи їх жорстокому поводженню.

Україна разом з іще 17 країнами висловила глибоку стурбованість у зв’язку з посиленням переслідувань з боку російського уряду щодо незалежних журналістів та ЗМІ в РФ.

Текст спільної заяви членів Коаліції за свободу ЗМІ оприлюднили на сайті Державного департаменту США.

Окрім українського та американського урядів документ підписали керівництва Великої Британії, Австралії, Канади, Чехії, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Словаччини і Словенії.

Заявники зауважили, що в цьому році російська влада "систематично затримувала журналістів і піддавала їх жорстокому поводженню через висвітлення протестів на підтримку ув’язненого опозиціонера Олексія Навального".

Зокрема, автори нагадали про затримання російською окупаційною владу в Криму кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, якого катували під час ув’язнення. Журналістові загрожує до 18 років позбавлення волі.

Тим часом виданню висунули звинувачення у понад 600 порушеннях, що призвело до штрафів на загальну суму понад 4,4 мільйона доларів. Російська влада відхилила апеляції "Радіо Свобода" та заморозила банківські рахунки його московського бюро, яке поставила під загрозу банкрутства.

Окрім того, 8 жовтня російська влада оголосила "іноземним агентом" міжнародний проєкт журналістських розслідувань Bellingcat, який, зокрема, досліджував отруєння Навального.

"Все частіше здається, що російський уряд має намір змусити "Радіо Свобода" припинити свою багаторічну присутність в Росії, так само, як він уже змусив закрити кілька інших незалежних ЗМІ в останні роки", - йдеться у заяві.

Вказується, що РФ також визнала "іноземними агентами" декілька незалежних російських ЗМІ, які працюють у межах або поблизу кордонів країни, зокрема "Медуза", "Важливі історії", "VTimes", "The Insider", "Медіазона", "ОВД-Інфо", "Медіум Оріент", "ПАЗМІ" і телеканал "Дождь", підриваючи їхню працездатність.

"Внаслідок цього розгону VTimes був змушений оголосити про своє закриття менш ніж через місяць. За останні чотири місяці російська влада додала до списку "іноземних агентів" ще десятки російських журналістів, - йдеться у документі. - За даними Комітету захисту журналістів, наразі 10 журналістів ув’язнені в Росії лише за те, що вони виконували свою роботу".

Держави засудили напади на незалежних журналістів і ЗМІ та переслідування з боку російського уряду, закликавши РФ "виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо прав людини та поважати та забезпечувати свободу ЗМІ та безпеку журналістів".

"Ми солідарні з незалежними російськими журналістами, які беруть на себе особистий ризик у своїй професійній діяльності, і вшановуємо пам’ять тих журналістів, чия безстрашна праця коштувала їм життя, зокрема Наталії Естемірової, Анни Політковської та Павла Хлєбникова", - додали в Коаліції.

До того ж, заявники закликали російський уряд "припинити репресії проти незалежних голосів, політично мотивовані провадження проти журналістів та медіа-організацій та звільнити всіх тих, хто був несправедливо затриманий".

Раніше 44 країни під егідою США передали Москві запитання щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального на території Росії у 2020 році.

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