"Україна явно не готова": прем’єр Угорщини зробив різку заяву про вступ до ЄС

Петер Мадяр / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виступає проти прискореного вступу України до Європейського Союзу та вважає, що наразі країна не готова до членства в ЄС.

Про це він заявив на брифінгу 3 вересня, повідомляє угорське видання Index.

Реклама

За словами Мадяра, Угорщина готова підтримувати лише такий процес вступу України до ЄС, який ґрунтуватиметься на виконанні встановлених вимог і не передбачатиме жодних винятків чи прискорених процедур.

Реклама

«Україна — країна, яка перебуває у стані війни, і вона явно не готова до вступу в ЄС, що б їй не намагалися обіцяти лідери ЄС чи окремих держав-членів, що, на мою думку, є неправильним», — заявив угорський прем’єр.

Він також пояснив позицію Будапешта питанням дотримання прав угорської меншини в Україні. Мадяр заявив, що між сторонами була досягнута політична домовленість щодо мовних, освітніх, культурних та інших прав угорців в Україні, однак угорська сторона наразі не бачить виконання цих домовленостей.

«Ми просили лише те, що належить кожній людині — користуватися власною мовою. Україна погодилася на це, прийняла цю угоду, де визначено конкретні терміни. Ми поки не бачимо, щоб щось із цього було виконано», — сказав Мадяр.

Водночас він зазначив, що переговори про вступ України до ЄС були започатковані ще попереднім угорським урядом. За словами прем’єра, нинішня позиція Будапешта полягає не у повному запереченні євроінтеграції України, а у вимозі дотримуватися стандартної процедури вступу.

Реклама

Мадяр навів як приклад Сербію, яка розпочала переговорний процес із ЄС близько 15 років тому, однак, за його словами, із шести переговорних кластерів відкрила лише два. Він заявив, що вважає подвійними стандартами ситуацію, коли Україну намагаються просунути в процесі євроінтеграції з політичних міркувань.

«Одну країну виокремлюють із політичних міркувань і дражнять ілюзорними обіцянками, як це було й у випадку з Туреччиною», — сказав прем’єр-міністр Угорщини.

Як Угорщина блокує вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, позиція Будапешта вже безпосередньо вплинула на переговорний процес України з ЄС. У вівторок, 1 вересня, під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення Угорщина не дозволила Україні просунутися до відкриття двох нових переговорних кластерів.

Попри зміну влади в Угорщині та виконання Києвом усіх необхідних формальних процедур, Будапешт системно блокує або відкладає відкриття ще двох кластерів. Йдеться, зокрема, про напрями, пов’язані з інтеграцією України до єдиного ринку ЄС, а також економічною та соціальною політикою.

Реклама

Новини партнерів