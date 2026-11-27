Заборона прапора РФ у спорті / © Фото з відкритих джерел

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Україна закликає союзників посилити обмеження для російських спортсменів на міжнародних змаганнях. Київ наполягає, що участь представників країни-агресорки не повинна перетворюватися на інструмент російської пропаганди.

Про це пише POLITICO.

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Які три вимоги Україна висунула європейським партнерам

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний представив три пропозиції міністрам спорту країн Євросоюзу під час зустрічі 20 листопада. Йдеться про заборону російської національної символіки на спортивних заходах, ретельну перевірку нейтрального статусу спортсменів і скорочення фінансування спортивних федерацій, які допускають росіян до змагань.

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За словами Бідного, ці ініціативи отримали широку підтримку. Він стверджує, що майже всі 27 країн ЄС висловили готовність зробити їх спільною позицією.

Український міністр пояснив, що нейтральний статус не повинен бути формальністю. Спортсменів необхідно ретельно перевіряти, зокрема з’ясовувати їхні зв’язки з російською державою та військовою пропагандою.

Окремо Київ пропонує поширити фінансові обмеження на організації, які дозволяють Росії використовувати спорт для просування державної пропаганди. Бідний навів як приклад обмеження фінансування Erasmus+ для організацій, які допускають використання російської державної символіки.

Єврокомісія запропонувала заборонити росіянам виступати під прапором РФ

23 листопада Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти Росії. Серед запропонованих заходів — заборона російським командам і спортсменам брати участь у спортивних заходах на території ЄС під російським прапором, а також обмеження на використання офіційної російської символіки.

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Крім того, Брюссель пропонує обмежити фінансові надходження від російських спонсорів до європейських спортивних і культурних організацій. Пакет санкцій має отримати одностайну підтримку всіх 27 держав Євросоюзу, перш ніж його положення набудуть чинності.

Ще сім країн ЄС закликали посилити візові обмеження для громадян Росії та не видавати візи російським і білоруським спортсменам, зокрема тим, хто виступає в нейтральному статусі.

Чому питання повернення росіян загострилося

Дискусія активізувалася на тлі поступового пом’якшення обмежень у міжнародному спорті. Зокрема, 30 жовтня Спортивний арбітражний суд скасував заборону Міжнародної федерації хокею на участь російських команд у змаганнях сезону 2026–2027 років.

Це рішення викликало реакцію низки країн. Фінляндія, Швеція, Чехія, Норвегія, Австрія, Данія та Латвія заявили, що готові виступити на чоловічому чемпіонаті світу з хокею в Німеччині наступного травня, але не гратимуть проти російської команди. Канада також повідомила, що не допустить Росію до молодіжного чемпіонату світу, який відбудеться на її території.

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Водночас у деяких інших видах спорту обмеження для росіян уже послабили. Зокрема, міжнародна федерація лижного спорту допустила до змагань у нейтральному статусі понад 400 російських і білоруських спортсменів та представників команд.

Бідний побоюється, що рішення спортивних федерацій і судів можуть поступово відкрити шлях до ширшого повернення росіян на міжнародні арени напередодні Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Наступна можливість обговорити спільну позицію щодо участі російських і білоруських спортсменів з’явиться в січні на зустрічі міністрів спорту в Таллінні. Україна розраховує залучити до цієї дискусії не лише країни ЄС, а й партнерів, зокрема Канаду та Норвегію.

Як російські спортсмени поступово повертаються на міжнародну арену

У липні 2026 року Міжнародний олімпійський комітет змінив підхід до участі росіян у міжнародних змаганнях і рекомендував зняти обмеження з російських спортсменів. Відтоді рішення про їхній допуск за певних умов можуть самостійно ухвалювати міжнародні федерації.

Однак окремі європейські країни продовжують запроваджувати власні обмеження. Зокрема, у листопаді Фінляндія закрила в’їзд російським спортсменам, зокрема й тим, хто має нейтральний статус. Рішення стосується участі росіян у змаганнях на території країни.

Водночас правила допуску залишаються неоднаковими в різних видах спорту та на окремих турнірах. Наприклад, на зимових Олімпійських іграх 2026 року російські спортсмени могли виступати лише індивідуально й у нейтральному статусі, без національної символіки, а до змагань не допустили атлетів, які підтримували війну або були пов’язані з російською армією.

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