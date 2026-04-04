Андрій Авер’янов / © Getty Images

На борту танкера «тіньового флоту» Qendil, який у грудні минулого року потрапив під атаку українських дронів у Середземному морі, міг перебувати російський генерал Андрій Авер’янов. За попередніми даними, він міг загинути.

Про це повідомляє RFI.

За інформацією джерел видання, під час атаки на судні перебували близько десяти високопоставлених співробітників російської розвідки, які діяли під прикриттям і були замасковані під членів екіпажу.

«Це найкращий спосіб пересування для російського розвідника», — зазначив співрозмовник журналістів.

Лівійські джерела повідомляють, що внаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Серед загиблих, за цими даними, міг бути і Авер’янов.

Зазначається, що він вважався одним із ймовірних кандидатів на керівну роль у структурі, яка трансформувалася з групи «Вагнер» у так званий Africa Corps.

Крім того, менш ніж за тиждень після цього інциденту загинув начальник штабу армії на заході Лівії Мохаммед аль-Хаддад — його літак зазнав аварії в Туреччині невдовзі після вильоту з Анкари.

Джерела RFI у Лівії припускають, що ці події можуть бути пов’язані, і розглядають версію, за якою Росія таким чином могла помститися за нібито надану Ліваном допомогу Україні у проведенні атак на танкери «тіньового флоту».

Андрій Авер’янов — російський військовий діяч, генерал, який перебуває під санкціями Міністерства фінансів США та Ради Європейського Союзу як особа, пов’язана з російською військовою розвідкою.

Його ім’я також фігурувало у матеріалах розслідувань болгарської прокуратури щодо вибухів на військових складах та інших інцидентів.

Раніше повідомлялося, що одна з країн надала Україні бази для атак на російські судна в Середземному морі.

