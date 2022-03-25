“Україна має бути в ЄС уже найближчим часом” — Зеленський назвав країни, які підтримують таке рішення

Український президент закликав європейських політиків не спізнитися із рішенням про включення України до Євросоюзу .

Президент України Володимир Зеленський закликав об’єднану Європу не спізнитися із рішенням про включення України до Євросоюзу так, як це було із запровадженням санкцій та блокуванням “Північного потоку-2”.

Про це він говорив у четвер, 24 березня, своєму зверненні до Європейської Ради.

Український лідер подякував за те, що ЄС запровадив санкції щодо Росії, хоча, на його думку, якби такі заходи було застосовано завчасно, це могло б стримати Кремль від розв’язання війни в Україні.

“Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки. Але це було трошечки пізно. Бо якби було превентивно – Росія не пішла б війною. Ніхто точно не знає, принаймні був шанс”, - наголосив він.

Така ж ситуація, за його словами, була і з блокуванням “Північного потоку-2”. “Теж було трохи запізно. Бо якби було вчасно, Росія не створила б газову кризу. Принаймні був шанс”, - зауважив український президент.

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У цьому контексті Зеленський закликав лідерів європейських держав не спізнитися із рішенням щодо членства України у Європейському Союзі. “За цей місяць ви порівняли ці світи, і ви все бачите. Хто чого вартий. І що Україна має бути в ЄС уже найближчим часом. Принаймні у вас для цього все є. А у нас є цей шанс”, - наголосив він.

Після цього Зеленський називав країни Євросоюзу, окреслюючи їхнє ставлення щодо вступу України до об’єднаної Європи.

“Литва – за нас. Латвія – за нас. Естонія – за нас. Польща – за нас. Франція – Еммануель, я дуже вірю, що ви будете за нас. Словенія – за нас. Словаччина – за нас. Чехія – за нас. Румунія – знає, що таке гідність, а отже, у вирішальний момент буде за нас. Болгарія – за нас. Греція – вірю, що з нами”, - перерахував він.

Щодо Німеччини Зеленський окремо висловив переконання, що у критичний момент ця провідна європейська країна також стоятиме на стороні України.

“Португалія – ну практично... Хорватія – за нас. Швеція – синьо-жовті завжди мають бути разом. Фінляндія – знаю, що ви з нами. Нідерланди – за раціональних, тож знайдемо спільну мову. Мальта – вірю, що вдасться. Данія – вірю, що вдасться. Люксембург – ми розуміємо одне одного. Кіпр – дуже вірю, що з нами. Італія – дякую за підтримку! Іспанія – знайдемо спільну мову. Бельгія – знайдемо аргументи. Австрія – разом з українцями, для вас це можливості. Я впевнений у цьому. Ірландія – ну практично”, - завершив перелік український президент.